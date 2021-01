Irene Montero: "Queda demostrado que Iglesias es una víctima de las cloacas"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que el archivo del conocido como caso Dina por parte del Supremo evidencia que "no hay caso Dina" y que ha quedado demostrado que el vicepresidente Pablo Iglesias "es una víctima de las cloacas del estado".



Este miércoles, el Tribunal Supremo archivó el conocido como caso Dina contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y lo devolvió a la Audiencia Nacional para que agote la investigación y en su caso decida si vuelve a remitir una nueva exposición razonada contra él.



En una entrevista en TVE, la titular de Igualdad ha sostenido que era evidente que el Supremo iba a decir que "no hay caso Dina, que lo que hay es un caso Villarejo, un caso cloacas del estado" y ha incidido en que la Audiencia Nacional ya dijo que Iglesias es una víctima y como tal debería ser tratado y que lo ha ratificado el Supremo.



Montero se ha referido a "una mafia criminal, policial, política, mediática que se ha dedicado a subvertir la democracia fabricando pruebas falsas, bulos y atacando a quien consideraba adversarios políticos para intentar que la gente no les votase en unas elecciones".



En ese sentido, considera que debe esclarecerse cómo esta mafia ha intentado "subvertir la democracia".



Por otro lado, preguntada si la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, debe ser la futura líder de Unidas Podemos, Montero ha contestado que es algo que deben decidir las confluencias y ha añadido que es "la mejor ministra de Trabajo de la democracia".



Por último, en relación a la tramitación de la futura ley trans, se ha mostrado "muy satisfecha" tras la primera reunión mantenida con la vicepresidenta Carmen Calvo para trabajar el texto legal y ha indicado que su voluntad es que inicie el trámite legislativo en la primera quincena de febrero.



Montero ha reconocido que existen diferencias en este sentido con la vicepresidencia primera, y aunque ha añadido que existe la voluntad de llegar a acuerdos, ha manifestado que debe ser "prudente y contenida" durante la negociación.