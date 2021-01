Madrid suspende 14 días el suministro de primeras dosis por falta de vacunas

La Comunidad de Madrid suspenderá "al menos durante esta semana y la siguiente" la vacunación de primeras dosis de vacuna contra la covid-19 de Pfizer/BioNtech y de Moderna debido a la "carencia" y los "recortes" de vacunas que sufre la región, según ha señalado el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Aguado ha detallado que la Comunidad seguirá vacunando con las dosis existentes a las personas que ya han recibido la primera para "no dejar a los madrileños sin esa segunda dosis tan necesaria".



"Si no lo hacemos, existe la posibilidad de que el propio virus mute, se haga resistente y estemos alargando la lucha contra la pandemia", ha explicado Aguado, que ha indicado que Madrid podrá hacer esto gracias a una estrategia "prudente" de reservar vacunas.



La Comunidad de Madrid ya anunció la semana pasada que suspendía el plan de vacunación a los sanitarios de primera línea que trabajan en hospitales por falta de vacunas, según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.



Aguado ha dicho este miércoles que "es imposible", teniendo en cuenta "el ritmo actual" de vacunación, cumplir con el objetivo del Gobierno de alcanzar el 70 % de ciudadanos inmunizados en junio, ya que supondría llegar a más de 9 millones de vacunas.



Ha añadido que de hecho, a este ritmo, hasta el año 2023 no se alcanzaría el 70 % de la población inmunizada, por lo que le ha pedido a la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, que vaya a Bruselas y exija a la Unión Europea más vacunas y mayor ritmo de vacunación para España.



"Tenemos que plantarnos en Bruselas para que envíen más dosis. Necesitamos más vacunas y más test y todo lo que no sea centrar el esfuerzo en esta tarea, será alargar la lucha contra el virus", ha manifestado Aguado.



La Comunidad de Madrid ha administrado hasta este martes 169.501 dosis de las vacunas contra la covid-19 de Pfizer/BioNtech y de Moderna, el 96 % de las recibidas, lo que la sitúa como la undécima autonomía en porcentaje de inoculación, prácticamente en la media nacional (95,9 %).