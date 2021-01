El hospital de campaña de Valencia no se usará mientras haya aviso por viento

El hospital de campaña anexo al Hospital La Fe de Valencia, cuyos pacientes han sido trasladados este fin de semana debido a las fuertes rachas de viento que se han producido en la ciudad, no volverá a usarse hasta que finalice la alerta por viento.



Este lunes, el interior norte y sur de la provincia de Valencia estarán en alerta amarilla por vientos del oeste que podrían alcanzar rachas máximas de entre 70 y 80 kilómetros por hora, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Fuentes de la Conselleria de Sanidad han indicado este lunes a EFE que el hospital de campaña de Valencia no se usará hasta que finalice este episodio de vientos.



Respecto a los hospitales de Castellón y Alicante, donde también han comenzado a ser trasladados pacientes desde otros centros para aliviar la presión asistencial, siguen funcionando sin problemas.



Sanidad informó este domingo de que un total de 20 pacientes del hospital de campaña habían sido reubicados a lo largo del día en la antigua escuela de enfermería por prudencia y para aumentar su comodidad debido a las fuertes rachas de viento que han azotado la zona donde se encuentra ubicado el hospital de campaña.



El traslado, de carácter preventivo y temporal, se hizo para aumentar las condiciones de confort de estas personas, aseguraron fuentes de Sanidad, que indicaron que el hospital de campaña no presenta ningún desperfecto, aunque se llevará a cabo una revisión detallada del mismo.