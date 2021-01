El Gobierno defenderá ante Biden la necesidad de una 'tasa Google' mundial

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha indicado este jueves que el Gobierno defenderá ante la nueva Administración de Joe Biden la necesidad de que haya impuestos a nivel mundial sobre la actividad digital y que se resuelva de forma negociada el contencioso entre Boeing y Airbus, que ha afectado a las exportaciones españolas.

En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha resaltado que la llegada de Biden supone un "momento esperanzador" por cuanto este ha dejado clara su apuesta por el multilateralismo y por buscar respuestas junto a los aliados de Estados Unidos en cuestiones como el cambio climático o la pandemia de coronavirus, en contraste con el "unilateralismo" de Donald Trump.

Por ello, frente a las críticas y las amenazas de eventuales medidas llegadas desde la Administración anterior a la conocida como 'tasa Google', González Laya ha dicho que el Gobierno tratará de defender que "es más útil y eficaz si los impuestos a las actividades digitales se diseñan e implementan de manera multilateral".

En lugar de que cada país diseñe e imponga su impuesto, es más "inteligente" hacerlo de forma coordinada y multilateral, ha insistido, apostando por hacerlo en la OCDE y contando con Estados Unidos así como con otros países como Japón, Corea del Sur o Singapur.

Estos países, ha subrayado la ministra, tienen "un gran interés", un gran sector empresarial y "ven también con preocupación que hay que reimaginar los sistemas impositivos en el siglo XXI y que la justicia fiscal es un ingrediente para la solidez de nuestras democracias".

Así pues, ha insistido González Laya, "la discusión" no debe ser si hay impuesto o no sobre la actividad digital puesto que "todos estamos de acuerdo en que no se puede dejar escapar un sector tan importante de la actividad económica de una tributación".

"La cuestión es cómo se diseña esta tributación, dónde y cómo hacerlo de la forma más eficaz", ha recalcado. Desde el Gobierno español, ha añadido, "vamos a seguir insistiendo en esto porque la justicia fiscal es un pilar importante de nuestra democracia".

ARANCELES A LAS EXPORTACIONES

Por otra parte, preguntada sobre si ahora que ha habido cambio de presidente se intentará que Estados Unidos mitigue los aranceles que han afectado a las exportaciones españolas, González Laya ha señalado que al igual que con Trump se insistirá en que "nuestro comercio es justo y que hemos sido acusado injustamente de competencia desleal en varios casos".

En este sentido, ha añadido, se incidirá para que se resuelva de forma negociada el contencioso entre Airbus y Boeing, "que lleva muchos años coleando" con medidas y contramedidas que han afectado "de forma muy seria a exportaciones españolas que nada tienen que ver con el sector aeronáutico, sobre todo en el sector agroalimentario".

España, ha dicho, va a apostar por "la vía de la negociación para los conflictos comerciales que existen" con Estados Unidos, conscientes de que se trata de "un mercado muy importante" pero también porque "nuestros exportadores son perfectamente capaces de competir en condiciones de competencia leal".

En otro orden de cosas, la titular de Exteriores ha señalado que se intentará retomar la visita pendiente de los Reyes a Estados Unidos, si bien ha subrayado que la "prioridad" ahora mismo es luchar contra la pandemia, al tiempo que ha recalcado que la relación en materia de seguridad y defensa "es profunda y muy estable".

Por lo que se refiere a la cumbre pendiente con Marruecos, prevista para diciembre y aplazada sin fecha, González Laya ha insistido en que el aplazamiento obedeció exclusivamente a "cuestiones sanitarias" y ha indicado que la idea es que pueda celebrarse "entre febrero y marzo" pero dependerá de la evolución de la pandemia. En todo caso, ha recalcado que también han tenido que aplazarse otros encuentros en estos meses debido a la COVID-19.