Sánchez: España cuenta con funcionarios cualificados para gestionar los fondos de la UE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que España cuenta con un tejido empresarial y un sector público capaces de gestionar de manera óptima los fondos europeos de reconstrucción.



Durante el foro "Fondos europeos, las claves para la recuperación" organizado por la Agencia EFE y la consultora KPMG y en el que la presidenta de EFE, Gabriela Cañas, conversa con el jefe del Ejecutivo, Sánchez ha dicho que los cerca de 140.000 millones que recibirá España de la UE en los próximos 6 años supondrán un salto en la competitividad de la economía.



Ha recordado que en los años 90 España recibió cerca de 8.000 millones de euros de fondos estructurales de la UE, que supusieron una transformación importante de la economía.



"Y España está capacitada, y no solo con las empresas que tiene, también con unos funcionarios públicos altamente cualificados, para poder gestionarlos de manera óptima", ha recalcado.



No obstante, ha reconocido que la absorción de los fondos será un reto, pero ha negado que España deje de ejecutar fondos europeos por falta de capacidad.



"Se dice que solo absorbemos el 38 % de los fondos europeos, es una verdad a medias", ha afirmado el presidente, que ha explicado que España "ejecuta todo" y "no ha devuelto ni un solo euro", aunque ha reconocido que no siempre se hace a tiempo



Sánchez ha puntualizado que ante una de las peores pandemias de la historia de la humanidad, España ha visto como una de sus mayores fortalezas, que es el turismo internacional, se ha convertido en una vulnerabilidad.