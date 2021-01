Celaá dice no compartir "para nada" las palabras de Iglesias sobre exiliados

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha afirmado este miércoles que no comparte "para nada" las declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que equiparó la situación de los exiliados republicanos con la del expresidente catalán Carles Puigdemont.



"Es evidente que no comparto la comparación, siempre las comparaciones tienden a ser a veces muy injustas" pero la marcha de los exiliados republicanos en la Guerra Civil "fue obligada" y "no la comparo con lo que fue la salida" de Puigdemont, ha dicho Celaá durante su intervención en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.



Los exiliados republicanos -ha continuado- habían atendido los principios de la legalidad de la República constituida en su momento y "huían de una muerte, de una Guerra Civil, de la posibilidad de ser asesinados".



Además, "iban a un ambiente que no conocían", arrastrando niños y mujeres"; "era un momento muy dramático para España", ha recordado.