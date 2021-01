Olona reconoce que estaría "encantadísima" de que Girauta se uniese a Vox

La secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha reconocido este miércoles que estaría "encantadísima" de que el exportavoz de Ciudadanos en la Cámara Baja Juan Carlos Girauta se uniese a las filas de Vox.

"No sé si puedo hablar en nombre de Vox, pero estaría encantadísima de compartir filar formales, porque no me cabe la menor duda de que comparto la misma trinchera de defensa de libertad", ha asegurado Olona en una entrevista en 'La hora de La 1', recogida por Europa Press.

Olona se ha expresado así después de que la Fundación Disenso, vinculada a Vox, haya fichado a Girauta para uno de sus actos públicos. Para la dirigente del partido, Girauta es "una voz libre y muy valiente, necesaria en España para luchar contra el Frente Popular del gobierno de la nación".

La presencia de Juan Carlos Girauta en la mesa redonda de la fundación próxima a Vox provocó reacciones en las redes sociales, dado su sonoro distanciamiento con la actual dirección de Inés Arrimadas al frente de Ciudadanos. "No me voy a ningún sitio", quiso señalar Girauta en Twitter.