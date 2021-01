García-Page reclama un comité de emergencia nacional frente a la covid-19

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado un comité de emergencia nacional en el que haya una interacción continuada para hacer frente a la covid-19 y, por otra parte, se ha mostrado "orgulloso" de la coordinación con la Unidad Militar de Emergencias (UME), que llegó a Albacete un día antes de las nevadas.



En una entrevista este martes en Antena 3, García-Page ha abogado por un comité de emergencia nacional y tener "permanentemente una estrategia, que la hay, no discuto que la haya, que fuera muy evidente" ya que la "interacción" entre comunidades autónomas y la administración del Estado "tiene que ser casi cotidiana" durante la pandemia.



En el caso de Castilla-La Mancha, el Ejecutivo regional adoptó este lunes la decisión de perimetrar cada municipio, pero para un confinamiento domiciliario "habría que modificar el estado de alarma", ha señalado.



García-Page ha reiterado que la comunidad autónoma planteará en el Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles adelantar el toque de queda a las 20:00 y ha dicho que se debe "poner freno" a la "bolsa de contagio" que se originó en el entorno de Navidad.



Respecto a la vacunación, ha señalado que Castilla-La Mancha está cumpliendo su plan y acabará "antes de tiempo" la primera fase, que era vacunar a determinados colectivos.



En este sentido, ha señalado que las autonomías no tienen la misma realidad ni la misma geografía ni población, pero cada región tiene un plan de servicio sanitario que intenta hacer compatible con el proceso de vacunación, y ha señalado que en Castilla-la Mancha hay el doble de personal contratado para la vacunación frente a la covid-19 que para la gripe, y en la gripe en dos meses se vacunaron medio millón de personas.



García-Page ha dicho que la restauración y la hostelería no son culpables, sino "más bien serían víctimas" de este virus relacionado con la movilidad y en cuanto a la actuación de la UME en Castilla-La Mancha, ha dicho que esta unidad estaba en Albacete un día antes de las nevadas en coordinación con los servicios autonómicos de carreteras.



"Nosotros hemos escoltado a la UME. Nuestros quitanieves han ido abriéndoles paso; en ese sentido, no puedo quejarme de coordinación y, al contrario, me siento orgulloso", ha dicho.