Violencia contra la mujer en España: una radiografía con millones de víctimas

En España, 2,8 millones de mujeres han sufrido violencia sexual y más de 4 millones, agresiones físicas. La máxima expresión de la violencia de género, el asesinato machista, ha acabado con la vida de 1.074 mujeres desde 2003, 41 en lo que va de 2020, un año en el que la pandemia ha agravado las situaciones de maltrato.



Violencia física, psicológica, sexual, económica, obstétrica... Un año más, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el horizonte de la erradicación de discriminaciones y maltratos está lejos.



Más lejos que el año anterior, como ha alertado la ONU, que ha puesto de manifiesto que las mujeres están sufriendo más los efectos de la pandemia "en todas las esferas", ya que ésta amplifica e intensifica las desigualdades existentes y puede hacer revertir los logros cosechados en las últimas décadas.





En España, la última radiografía la ofreció la Macroencuesta de Violencia sobre la Mujer de 2019, hecha pública en septiembre, que reveló que el 57,3 % de las mujeres que viven en el país ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida (11,3 millones): más de 4 millones han padecido violencia física; 2,8 millones, violencia sexual y más de 8 millones aseguran haber sido víctima de acoso sexual.VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA O EXPAREJALa macroencuesta destaca que una de cada tres mujeres (6,6 millones) ha sido maltratada física, sexual, psicológica o económicamente por una pareja o expareja. Casi 3 millones han recibido malos tratos físicos o violencia sexual por parte de un compañero sentimental.Más de 1,68 millones de niños viven en hogares en los que su madre sufre violencia de género por parte de su pareja o expareja y la mitad de ellos ha padecido también el maltrato del agresor.La violencia en el ámbito de la pareja es la más documentada en España, puesto que desde 2004 hay una ley integral para luchar contra ella.Desde enero de 2003 hasta hoy, 1.074 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. En el 21 % de los casos constaba denuncia previa contra el agresor.El año con menos víctimas mortales ha sido precisamente este de la pandemia, con 41, mientras que los más cruentos fueron 2008 (76) y 2003 (73).705 de las víctimas mortales eran españolas, 351 extranjeras y en 18 no consta la nacionalidad.En cuanto a la comunidad autónoma en la que tuvieron lugar los crímenes, Andalucía encabeza el macabro listado con 216 asesinatos, seguida de Cataluña (169), la Comunidad Valenciana (136) y la Comunidad de Madrid (110).Siguen, por orden, Canarias (73), Galicia (63), Castilla y León (52), Castilla-La Mancha (46), Baleares (39), País Vasco (36), Murcia (31), Aragón (28), Asturias (28), Navarra (12), Extremadura (12), Cantabria (10), La Rioja (6), Melilla (5) y Ceuta (2).En cuanto a los hombres que arrancaron la vida a las 1.074 mujeres, 216 se suicidaron cometer el crimen, por lo que no podrán ser juzgados, y 141 lo intentaron.Además, desde 2013, 301 menores han quedado huérfanos y 37 niños han sido asesinados por sus padres o las parejas o exparejas de sus madres.Viogén, el sistema policial de seguimiento de las víctimas de violencia de género, tenía registradas a fecha de 31 de octubre a 549.569 víctimas de la violencia de género. De ellas, 63.944 casos estaban activos: 13 de riesgo extremo, 403 de riesgo alto y 6.597 de riesgo medio. Detectaba además a 433 menores en situación de riesgo (3 extremo y 39 alto).EL IMPACTO DEL CONFINAMIENTOEl estado de alarma y la posterior desescalada han incidido en la violencia de género.Entre el 16 de marzo y el 21 de junio fueron detenidos 14.040 presuntos agresores y se practicaron 75.587 actuaciones de vigilancia y control de maltratadores confirmados o supuestos.Durante el estado de alarma, la Policía Nacional y la Guardia Civil prestaron 396.183 servicios de protección a mujeres en riesgo, entre contactos presenciales, vigilancias preventivas y seguimientos telefónicos (la mayoría).En el segundo trimestre del año, periodo afectado por el confinamiento, el Consejo General del Poder Judicial registró "importantes" descensos en el número de denuncias, de mujeres víctimas y de solicitudes de protección.Entre abril y junio las denuncias por violencia de género (34.576) bajaron un 14,62 % con respecto al mismo periodo de 2019 y las órdenes de protección, un 14,8 %.Sin embargo, hubo una importante subida de las peticiones de ayuda al servicio 016 (hasta 29.700, un 58 % más) y el chat de atención psicológica vía WhatsApp que puso en marcha la Delegación del Gobierno Violencia de Género durante el estado de alarma y que recibió entre marzo y junio 2.580 consultas.VIOLENCIA SEXUALEl 13,7 % de las mujeres ha sufrido violencia sexual, 704.000 cuando no había cumplido los 15 años. En la mayoría de los casos, los agresores son conocidos por la víctima: familiares (21 %) o amigos o conocidos (49 %).El porcentaje de mujeres violadas en España es del 2,2 %, según la Macroencuesta de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, esto es, más de 453.000.Sólo el 8 % de las víctimas de violencia sexual denunció los hechos. En 2019 se denunciaron 1.878 violaciones, un 10,5 % más que el año anterior. Sin embargo en el primer semestre de 2020, debido al confinamiento, las denuncias por delitos contra la libertad e indemnidad sexual cayeron un 15,3 %.El proyecto Geoviolencia sexual, impulsado por Feminicidio.net para documentar estos casos de violencia sexual sobre los que no hay estadísticas oficiales, ha documentado 211 agresiones sexuales múltiples en España desde 2016: 86 en 2019 y 27 en 2020.Una de cada tres víctimas de estas agresiones grupales era menor de edad.TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUALSon escasos los datos que existen en España sobre la trata con fines de explotación sexual, la explotación sexual y las mujeres prostituidas y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha anunciado que realizará un estudio para conocer la magnitud del problema para elaborar una futura ley integral contra la trata.Un total de 13.317 mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual fueron atendidas en España en 2018 y se detectaron a otras 9.315 en situación de riesgo, según el Gobierno.En cuanto a los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado, en 2018 se investigaron 91 casos de trata con fines de explotación sexual (identificándose a 331 víctimas y entre ellas 11 menores) así como a otras 83 mujeres en situación de grave riesgo por explotación de prostitución.