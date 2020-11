Los técnicos de laboratorio rechazan que las farmacias puedan hacer test

La Asociación Española de Técnicos de Laboratorio (Aetel) ha mostrado este jueves su "más absoluta oposición" a que las farmacias puedan hacer test de antígenos ya que ni los farmacéuticos ni estos establecimientos están cualificados y autorizados para realizarlos.



En un comunicado, la Aetel asegura que así lo define la normativa actual con lo que muestra su rechazo a la intención de comunidades como la de Madrid de permitir que se puedan realizar test rápidos de coronavirus en las oficinas de farmacias.



"El marco jurídico y normativo actual delimita y define las competencias y cualificación de los diferentes profesionales sanitarios y del mismo no se puede deducir que los farmacéuticos como profesionales y las oficinas de farmacia como establecimientos sanitarios estén cualificados y/o autorizados para la prestación de este servicio", subraya la Aetel.





En este sentido, insiste en que solo los técnicos superiores de laboratorio clínico y biomédico son los profesionales cualificados para realizar los test y añade que cualquier iniciativa o "experimento" como éste "debe ajustarse y sustentarse en el marco normativo y competencial actual".Asimismo, se hace eco de los "riesgos asociados" que puede llevar su realización "en lugares no acondicionados y por profesionales no formados específicamente para ese fin".La Aetel se ofrece a colaborar y estudiar junto con las autoridades sanitarias otras vías alternativas en la lucha contra la pandemia tales como el aumento de contratación de técnicos superiores de laboratorio clínico.En la jornada de ayer, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, pidió a las comunidades que quieran hacer test de antígenos en sus farmacias que presenten un plan en el que aclaren "cómo quieren hacerlo", ya que por ahora la Comisión Europea exige que lo haga personal cualificado y siguiendo las instrucciones del fabricante."De momento las pruebas tienen que realizarse cómo establece la Comisión Europea", insistió Illa en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS).Los técnicos de laboratorio no son los únicos profesionales que han mostrado su rechazo a que los test pueden realizarse en farmacias, ya que la Mesa de la Profesión Enfermera, formada por el sindicato de enfermería SATSE y el Consejo General de Enfermería, se dirigió hace unos días por carta al Ministerio de Sanidad y a Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) para trasladarles que "ni por las atribuciones, competencias y formación" los farmacéuticos pueden hacer las pruebas.Los enfermeros aseguran que si se permiten hacer este tipo de pruebas en las oficinas de farmacia, se estarían vulnerando 15 leyes, incluidas normas europeas, con lo que recurrirían a todas las instancias posibles para impedirlo.