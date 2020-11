Illa dice que "los expertos no son partidarios de vacunación obligatoria"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha afirmado este martes que los expertos no son partidarios de una vacunación obligatoria contra el coronavirus porque esa estrategia no ha dado "resultados óptimos" en otros países europeos y, además, en España existe una "tradición de vacunación buena".



Illa ha respondido a una interpelación del diputado popular Antonio Román Jasanada sobre las estrategias que va a adoptar el Gobierno para una mejor y más eficaz gestión que garantice la prevención de contagios de coronavirus y la atención sanitaria en equidad para todos los españoles.



A la pregunta directa de si es partidario de obligar a vacunar a la población contra la covid-19, Illa ha explicado que los expertos en ponencia de vacunas "dicen que no es una buena idea vacunar obligatoriamente", aunque legalmente se puede hacer.





Ha precisado que los expertos ponen ejemplos de países europeos que lo han hecho y "no han tenido los resultados óptimos"."España tiene una tradición de vacunación buena, está siempre en la parte alta, y la campaña de la gripe de este año ha registrado un incremento muy elevado", ha subrayado, y ha sostenido que con una información correcta a la ciudadanía y trasladando el mensaje de que las vacunas son seguras estará garantizado un alto nivel de vacunados.Ha expuesto que la situación actual de la pandemia es de estabilidad y de inicio de doblegamiento de la curva, pero aún "muy preocupante", y ha expresado la preocupación del Ejecutivo "por el mes de diciembre y sobre todo las navidades", debido al incremento de la movilidad y a la costumbre de reunirse en familia.En este sentido ha dicho que las próximas navidades "no podrán ser necesariamente iguales a las anteriores" y se está elaborando con las comunidades autónomas "un paquete al respecto".Por su parte, el senador Antonio Román Jasanada, al que el ministro ha felicitado por superar el coronavirus y poder incorporarse al pleno, ha criticado duramente la gestión del Gobierno durante la pandemia, le ha pedido que se planifique de cara a una tercera ola y ha preguntado, entre otras cuestiones, si el Gobierno va a devolver a las familias el IVA que ha cobrado de más en las mascarillas.Jasanada ha preguntado también a Illa si, como reclaman colectivos de médicos y de enfermería, va a cesar al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, sobre el que ha dicho que ha mentido al ofrecer datos, ha actuado "como portavoz del Gobierno" y ha faltado al respeto a profesionales sanitarios.Illa ha pedido al senador popular que le dijera "un único especialista en salud pública, de donde sea, que no se haya equivocado nunca", y ha elogiado el trabajo de todos los profesionales que trabajan en la salud pública "desde el anonimato y con jornadas extenuantes".