Bahamas, Canadá, Abu Dabi... los 8 millones en viajes del rey Juan Carlos

El rey Juan Carlos I gastó presuntamente unos ocho millones de euros a través de la Fundación Zagatka, la sociedad que supuestamente utilizó para ocultar el cobro de comisiones ilegales, para pagar una decena de vuelos a República Dominicana, Bahamas, Bermudas, Canadá, Kuwait y Abu Dabi hasta mayo de 2018.



Según publica este martes El Confidencial, que ha tenido acceso a documentos de pago de estos vuelos desde la Fundación Zagatka dirigida por el primo del rey emérito, Álvaro de Orleans, los viajes se produjeron entre 2009 y 2018 a distintos puntos de América del Norte, Caribe y Oriente Medio.



Entre los desplazamientos privados hay dos visitas a Santo Domingo, un tour por los emiratos del Golfo y un vuelo chárter desde Santiago de Compostela a Vancouver (Canadá) con la tripulación del barco "Bribón" para participar en un campeonato del mundo.





El periódico digital detalla pagos desde Zagatka a compañías privadas de alquiler de vuelos como la británica Netjets UK Ltd o la suiza Tag Aviation, que recibió en 2010 casi un millón de euros en una treintena de transferencias, si bien no quedó constancia en las facturas de las rutas que cubrió para su cliente.En 2011, Juan Carlos I optó por otra compañía, Vistajet Aviation Services, con base en Malta. La fundación que presuntamente se habría nutrido durante años de comisiones ilegales e ingresos anónimos, pagó a esta empresa 576.310 euros.Según el diario, el pago de "jets" privados se interrumpió hasta 2014, concretamente en noviembre, cinco meses después de la abdicación del monarca. A partir de esa fecha, se produce la contratación de servicios con Air Partner.De los cerca de 8 millones que salieron supuestamente de Zagatka para pagar vuelos privados, más de 6,1 millones fueron para esta compañía que cotiza en la bolsa de Londres, según las facturas a las que ha tenido acceso El Confidencial, en las que solo figura el nombre de Álvaro de Orleans.En los vuelos contratados con Air Partner solo se indica el número de personas que viajan, si bien en al menos dos de los contratos consta como dirección del cliente el Palacio de la Zarzuela, y en otra orden de vuelo aparece el nombre de Vicente García Mochales, jefe de la escolta personal.De los viajes privados con Air Partner figura uno en noviembre de 2016 desde el aeropuerto de Torrejón de Ardoz (Madrid) hasta Abu Dabi (Emiratos Árabes), con regreso a Madrid una semana después y que tuvo una factura de 171.504 euros.En febrero de 2017 gastó otros 189.000 euros en un viaje de ida y vuelta a República Dominicana. Juan Carlos I y otros cuatro acompañantes no identificados a bordo viajaron hasta el aeropuerto internacional de La Romana, situado junto a un resort de lujo propiedad de los hermanos Fanjul, con quienes el monarca emérito mantiene amistad.Este mismo año el rey emérito pagó presuntamente con fondos de Zagatka otros vuelos a Bermudas en el mes de junio y a Vancouver (Canadá) en septiembre.En este último viaje, según la información publicada, viajaron 19 personas, la tripulación al completo del "Bribón", que disputó y resultó campeona en el campeonato del mundo de la clase 6M. La factura de Air Partner ascendió a 440.000 euros.Le siguieron contrataciones de vuelos al golfo Pérsico, a las Bahamas, donde pasó la Nochevieja de 2017, y a República Dominicana en enero de 2018.El último viaje del que hay constancia a cuenta de Zagatka es de mayo de 2018, casi cuatro años después de que Juan Carlos I renunciara a la Corona. El día 16 de ese mes, según las facturas a las que ha tenido acceso El Confidencial, partió de Torrejón de Ardoz hacia el aeropuerto internacional Windsor Locks Bradley, en el estado de Connecticut en la costa este de Estados Unidos.