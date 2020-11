Ábalos cree que Bildu ha sido más responsable que el PP en los Presupuestos

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, considera que Bildu ha sido más responsable que el PP al apoyar los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y sostiene que la postura de los independentistas ha sido un rechazo a la "actitud obstruccionista" de la derecha.



En una entrevista en El País, el también secretario de Organización del PSOE rechaza las críticas sobre el apoyo de Bildu para sacar adelante las cuentas del próximo año y acusa a los populares de tratar de "cubrir su irresponsabilidad", lo que hace que "otros apoyos adquieran un valor que no tendrían si el PP hubiera sido responsable".



Ábalos, que subraya que la tramitación de los Presupuestos salió adelante "con las mayorías del Congreso", recuerda que cuando había terrorismo la derecha "no tuvo ningún problema en lanzar mensajes de normalización, de entendimiento, de diálogo con lo que hoy es Bildu y todos sus antecedentes".



Admite, no obstante, que "hay páginas de un pasado que deberían rechazar, condenar y hacerlo expreso", pero destaca que tras años pidiéndoles "que se integraran para desarrollar su proyecto dentro de la legalidad", ahora hay que asumir que "son parte de esa representación popular que a todos nos reconoce los mismos derechos".



"Bildu esté demostrando más capacidad de futuro que el PP. Si el PP hubiera estado a la altura de las circunstancias, no estaríamos hablando de esto. Me parece que Bildu hace más esfuerzo en normalizar que el que hace el PP, que se instala en cuestiones muy antiguas y de tiempos que todos queremos superar", añade el ministro.



Rechaza además que haya un acercamiento de presos de ETA tras el apoyo de Bildu.