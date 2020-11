Cs ve "evidente" que no coincidirán con Bildu y ERC en los Presupuestos

El vicesecretario adjunto de Ciudadanos, José María Espejo-Saavedra, ve "evidente" que su partido no coincidirá con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y con EH Bildu en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque para apoyarlos exige al Gobierno medidas que estas formaciones políticas "no aceptarían".

"Parece evidente que no caben todos", ha afirmado, rechazando la idea de la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María José Montero, de que ERC y Cs podrían "conciliar de forma razonable intereses" para conseguir la aprobación de "un Presupuesto de unidad".

En una entrevista con el programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, Espejo-Saavedra ha señalado que, para empezar, los dos partidos independentistas rechazan aprobar las cuentas públicas junto a la formación naranja.

Y además, "nosotros pedimos medidas al Gobierno que estamos absolutamente convencidos de que Esquerra y Bildu no aceptarían", ha añadido. Según ha recordado, Cs votará en contra de los Presupuestos si la nueva ley de educación elimina el castellano como lengua vehicular en la enseñanza en las comunidades con otro idioma cooficial y si el Ejecutivo no se compromete por escrito a no celebrar referéndums de autodeterminación.

ERC NO VA A "ABANDONAR EL INDEPENDENTISMO"

Por tanto, "si ERC abandona el independentismo y respeta la Constitución, pues yo me sorprenderé y me alegraré, pero estoy convencido de que eso no va a pasar", ha manifestado.

El diputado de Ciudadanos ha afirmado que mantendrán la mano tendida al Gobierno de Pedro Sánchez "hasta el último momento" de la tramitación parlamentaria de los Presupuestos. Y en relación con el tema del castellano, algo "fundamental" para Cs, cree aún hay tiempo para una rectificación porque la tramitación de la 'ley Celaá' aún no ha terminado.

Al final, "es el señor Sánchez quien tendrá que elegir si quiere unos Presupuestos moderados, pactados con Cs y con medidas en beneficio de todos los españoles" o "unos PGE radicales, pactados con quienes quieren salir de España" y a quienes "les da bastante igual lo que les pueda pasar a los autónomos, las familias y las empresas españolas".

Según ha indicado, el partido naranja va a presentar sus enmiendas a los Presupuestos --para lo cual el plazo acaba el próximo martes-- y después llegará el momento de "hablar de esas medidas" con el Ejecutivo para tratar de "introducir mejoras".

NIEGA DISCREPANCIAS INTERNAS

Por último, a Espejo-Saavedra le han preguntado por las declaraciones que hizo el pasado jueves el expresidente de Ciudadanos Albert Rivera, que confesó que se alegra de no estar ahora al frente del partido porque no aguantaría "ni un minuto" apoyando cosas en las que no cree y advirtió de que en política se puede ser "flexible" pero hay que tener "dignidad".

El dirigente de la formación liberal ha dicho que se cree la explicación de Rivera de que "en absoluto estaba criticando nada referente a Cs, que no lo ha hecho nunca ni lo piensa hacer". A pesar de aquella aclaración, muchos medios de comunicación interpretaron las palabras del expresidente como una clara crítica a Arrimadas y a su equipo.

Asimismo, el diputado ha asegurado que no hay discrepancias internas respecto a la estrategia de negociar con Sánchez y que "todos los miembros, tanto de Ciudadanos como del grupo parlamentario, están absolutamente convencidos" de que hay que intentar "mejorar unos Presupuestos para conseguir salvar vidas y salvar empleos". "Estamos todos a una en ese objetivo", ha subrayado.