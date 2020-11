Echenique coloca a Cs fuera de la negociación de los Presupuestos

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha colocado a Ciudadanos fuera de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y le ha advertido de que "no han conseguido nada" en su estrategia de acercamiento al Gobierno, ni en materia económica ni laboral.



Durante su intervención en la segunda jornada de debate de las siete enmiendas a la totalidad al Presupuesto, Echenique ha avisado a la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, que "tenga cuidado, no vaya usted a acabar apoyando unos presupuestos socialcomunistas" que suponen un "cambio de lógica económica de 180 grados".



Además, el dirigente parlamentario de Unidas Podemos ha advertido a Arrimadas de que "no pueden escapar de VOX" porque la mayoría de su poder territorial depende de la ultraderecha y "no pueden porque el discurso de VOX es el mismo que el suyo, solo que bien cargado de coñac y por eso ustedes los miran siempre por el retrovisor".



Echenique ha señalado que hoy empezamos a tramitar unos Presupuestos Generales del Estado que certifican la derrota histórica de esta ideología fracasada en España ya que suponen un aumento histórico del gasto público, endeudamiento muy importante para proteger a la gente y a la economía y una subida de impuestos a las grandes fortunas y grandes corporaciones.



"Estos días han dicho, por ejemplo, que han parado la derogación de la reforma laboral del PP… Créanme que no. No han parado ustedes nada, señora Arrimadas. Conozco bien a la ministra Yolanda Díaz y le garantizo que el desmontaje de la reforma laboral del PP va a ser absoluto", le ha advertido tras señalar con ironía que "ustedes ni siquiera han estado sentados en la mesa en la que se tomaron las decisiones" presupuestarias.



Echenique ha sido muy crítico con la formación naranja al indicar que últimamente están diciendo "cosas que sonrojan", ya que han buscado una "línea roja imposible como excusa para no apoyar los presupuestos" como es el eliminar la inmersión lingüística en Cataluña, "precisamente el ADN de la foto de Colón".



"El ¡a por ellos!...a por la escuela catalana. A por la guerra entre lenguas. A por ellos, ¿verdad que sí?", le ha espetado.



Echenique, que ha reconocido que estos Presupuestos deben profundizar en materia fiscal para reformar el impuesto de sociedades a las grandes corporaciones, gravando los rendimientos del capital de forma equiparable a los rendimientos del trabajo o estableciendo verdaderos impuestos a la banca o a las grandes fortunas, ha pedido a los socios de investidura "trabajar juntos" para sacar adelante estos presupuestos.



"Con algunos de ustedes tenemos importantes diferencias políticas. Nosotros no queremos que Cataluña o Euskadi se vayan de España. Nosotros queremos una república solidaria y plurinacional en la que quepamos todos...en esto no estamos de acuerdo. Pero en que, cualquier persona, hable la lengua que hable y se emocione con los símbolos que se emocione, tiene que tener derecho a una vivienda digna y a poder llegar sin angustia a fin de mes, en eso, estamos de acuerdo", ha puntualizado.



En una intervención muy política, Echenique también ha celebrado la derrota del presidente Donald Trump en las elecciones estadounidenses y que el pueblo americano haya logrado echar "al machismo, al racismo, al negacionismo climático, al máximo valedor internacional de la ultraderecha de la Casa Blanca".



Asimismo, ha aplaudido otras dos buenas noticias en una misma semana: el anuncio de "una potencial vacuna para la covid" y que se haya iniciado el trámite parlamentario de los presupuestos "que mandan al basurero de la historia la cruel y fracasada receta neoliberal de la austeridad".