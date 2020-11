La mitad de los menores de 42 años no confía en recibir una pensión pública

Casi la mitad (47 %) de los españoles nacidos entre 1978 y 1999, los considerados "millennials", no confía en llegar a cobrar una pensión pública en el momento de su jubilación, de acuerdo con la IX encuesta elaborada por el Instituto BBVA de Pensiones.



Según el sondeo, el 76 % cree que es necesario reformar el sistema de pensiones y el 41 % aboga por introducir un nuevo cálculo para las pensiones de manera que cada pensionista cobre en función de lo cotizado durante toda su vida laboral.



No obstante, la entidad interpreta que esta preferencia se basa en la percepción errónea de que lo que cobran actualmente los pensionistas a lo largo de su jubilación es inferior a todo lo que han cotizado a la Seguridad Social, algo que da por hecho el 61 % de los encuestados.



La mitad (48 %) aún no ha pensado a qué edad le gustaría jubilarse, mientras que la otra mitad declara que le gustaría hacerlo antes de los 65 años.



Solo uno de cada seis encuestados ha comenzado a ahorrar para la jubilación, mientras que solo uno de cada tres (35 %) dedica habitualmente una parte de sus ingresos mensuales al ahorro.