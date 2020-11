Hacienda pide a Bruselas incluir mascarillas en directiva que baja IVA a PCR

El Gobierno ha enviado una carta a la Comisión Europea para pedirle que incorpore la reducción del IVA en el precio de venta al público de las mascarillas en la directiva que está tramitando sobre productos sanitarios, entre ellos las pruebas PCR.



"Que aproveche ese vehículo para incorporar el IVA de mascarillas de venta al público", ha señalado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que ha explicado que, junto a esta petición, el Gobierno trabaja, dada la mayor competencia en el mercado, en la revisión del precio de venta de las mascarillas para hacerlas más asequibles por una vía o por otra.



"Si podemos reducirlo lo vamos a reducir", ha reiterado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado que también se ha vuelto a reclamar a Bruselas, ante la actitud de la oposición, que confirme que el reglamento actual no permite estas bajadas de IVA.



"No porque el Gobierno de España tenga dudas, sino para acallar a los que no están diciendo la verdad respecto a este reglamento", ha añadido.