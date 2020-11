La presión hospitalaria sube y la ocupación en las UCI roza el 32 por ciento

Las autonomías prorrogan el toque de queda y los confinamientos perimetrales tras llegar este fin de semana a un nuevo máximo de fallecidos por coronavirus (512 más respecto al viernes), aumentar la presión hospitalaria y la ocupación en cuidados intensivos, donde diez comunidades superan el 30 por ciento.



Cataluña ha afrontado este lunes un nuevo récord de mortandad en la segunda ola con 77 fallecidos en las últimas 24 horas, cifra que no se registraba desde el 7 de mayo mientras que en Andalucía, la cifra de hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos (457) es similar a la que se registraba en los peores momentos en la primera ola, finales de marzo y primeros de abril.



En este escenario, la Generalitat de Cataluña contempla alargar el cierre de bares y restaurantes quince días más para consolidar la bajada de positivos y evitar el colapso hospitalario.



Andalucía, que esta noche queda perimetralmente cerrada hasta el 23 de noviembre, ha sumado en las últimas 24 horas 29 muertes por covid, nueve más que en la jornada de ayer. Los fallecidos en esta comunidad desde que comenzó la pandemia ascienden a 2.915.



Este domingo, el Gobierno andaluz ya acordó, tras reunirse con el comité de expertos, extender el toque de queda de las 22.00 horas a las seis de la mañana, limitado la actividad no esencial hasta las seis de la tarde excepto en Granada, donde ha decretado el cierre total,



Otra comunidad donde sigue subiendo la presión asistencial es el País Vasco, especialmente entre los pacientes más graves. Esta semana las personas ingresadas en cuidados intensivos han llegado a 130 (el 1 de noviembre eran 104) mientras que en planta ya hay 508 hospitalizados, diez más que ayer.



Además, en Euskadi la tasa de incidencia acumulada en 14 días sigue aumentando y se ha situado ya en 810 casos por 100.000 habitantes.



La Xunta de Galicia mantendrá el toque de queda entre las 23:00 horas y las seis de la mañana. El conselleiro de Sanidad, Julio García, ha avanzado que el comité clínico que se reunirá mañana no relajará las restricciones aprobadas que afectan a sesenta municipios.



En Castilla y León, la cifra de nuevos positivos se ha frenado. Hoy la Junta ha notificado 1.138 casos, el 21 por ciento menos que ayer, y 26 muertos pero la ocupación de las UCI, según datos de la Junta, ya es del 70 por ciento.



Hoy, los hospitalizados por covid llegan a 1.618, es decir, 101 más que ayer, y 224 están en la UCI, cinco más que la víspera.



Otro punto muy afectado en esta comunidad son las residencias de mayores y personas con discapacidad. Este lunes han comunicado 24 muertes más que ayer, de las que 16 se han producido en centros hospitalarios y ocho en las propias residencias.



También Extremadura mantendrá el toque de queda entre las doce de la noche y las seis de la mañana hasta que finalice el estado de alarma mientras que Aragón confía en que la curva de contagios baje y descarta por ahora más restricciones.



El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha apostado por dar "más tiempos al tiempo" para valorar la eficacia de las restricciones adoptadas y espera que la próxima semana se aprecie ya un ligero descenso en la curva de contagios.



Curva de nuevos contagios que sí va descendiendo en la Comunidad de Madrid.



Según el informe epidemiológico diario facilitado este domingo por la Comunidad de Madrid, los nuevos contagios de coronavirus continúan bajando al alcanzar los 234, de los cuales 106 corresponden a las últimas 24 horas, mientras los fallecidos han aumentando ligeramente pasando de los 24 a los 26.



También en la Comunidad de Madrid, según estos datos, las hospitalizaciones han decrecido al registrar este lunes 2.170 pacientes ingresados en el hospital por coronavirus (57 menos que el domingo).



Por contra, han aumentado en cinco los ingresos en unidades de cuidados intensivos, al pasar de 446 a 451 (cinco más). Las cifras desde el inicio de la pandemia ascienden a 68.731 hospitalizados y 6.143 pacientes en UCI.



Y en este escenario de pandemia y restricciones para frenarla, hoy la farmacéutica estadounidense Pfizer y la firma alemana BioNTech han informado de que los estudios de su vacuna contra la covid-19 muestran una eficacia superior al 90 por ciento en los participantes sin evidencias previas de infección.



Este nivel de eficacia se ha logrado siete días después de la segunda dosis, es decir 28 días después del inicio de la vacunación, que tiene dos dosis, aunque ambas compañías advierten de que la eficacia final podría variar a medida que avance el estudio, según recoge un comunicado conjunto.



El estudio deberá ser valorado ahora por la Agencia Europea del Medicamento. En España, la campaña de vacunación contra el coronavirus dependerá de la estrategia acordada por la Comisión Europea y lo países miembros de la UE.