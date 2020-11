Almeida ve una "obligación moral" que Sánchez baje el IVA de las mascarillas

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este lunes que es una "obligación moral" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, baje el IVA de las mascarillas, pues es "un gasto alto" y en ocasiones "inasumible al estar al 21 por ciento del IVA".

"Es una obligación moral por parte del presidente del Gobierno; no es una decisión de Gobierno, Pedro Sánchez no puede ser insensible. Es un gasto alto, y a veces inasumible al estar al 21 por ciento", ha manifestado a su llegada a la catedral de la Almudena, donde se celebra la misa en honor a la patrona de la capital.

Por ello, ha instado a Sánchez a llevar a cabo un "ejercico de empatía, de cercanía", ya que "debería entender que no pueden estar gravadas al 21 por ciento". "Ya no se sostiene que la Unión Europea no lo permite. Habría que preguntarse por qué no quiere bajar el IVA de los ciudadanos", ha apostillado a continuación.

Sobre la situación de Madrid con la pandemia, el regidor madrileño ha puesto en valor que se continúa en "buena dirección", ya que "la situación asistencial está bajando".