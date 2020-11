EH Bildu no vetará el Presupuesto pero avisa que no irá con Ciudadanos

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurúa, ha confirmado que su formación no presenta enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 porque ve avances en el diálogo con el Ejecutivo pero ha avisado de que no irá con Ciudadanos en el Presupuesto.



"Hay dos opciones; si el Gobierno quiere hacer políticas de izquierda los número dan, y ahí nos encontraremos, y si quiere jugar a la geometría variable y quiere mirar a Ciudadanos, le auguramos poco recorrido", ha dicho en rueda de prensa en el Congreso.



Aizpurúa ha señalado que tras la reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y con el secretario de Estado de Derechos Sociales y dirigente económicos de Unidas Podemos, Nacho Álvarez, han encontrado "una actitud receptiva" ya que "han tomado nota de las reivindicaciones sociales, económicas y laborales de EH Bildu".



"Esta receptividad permite seguir dialogando", ha dicho tras incidir en que las negociaciones presupuestarias avanzan en buena dirección.



No obstante, la dirigente parlamentaria de Bildu ha advertido de que Sánchez debe elegir si quiere un Presupuesto apoyado por sus socios de investidura o por Ciudadanos y ha avisado de que su formación no apoyará políticas neoliberales ni conservadoras.



"Un acuerdo con la mayoría de la investidura es el que puede dotar de mayor estabilidad a este Gobierno y a la Legislatura", ha puntualizado tras indicar que "es el momento de aprovechar la ventana de oportunidad que se abre para poner a las clases populares en el centro (...) y el Gobierno debe decidir en que dirección debe caminar".