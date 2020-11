Iglesias dice "presionar" dentro del Gobierno para parar todos los desahucios

La Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Pablo Iglesias, líder de Podemos, asegura estar presionando en el seno del Gobierno para que, mientras dure el estado de alarma, se prohíban de forma efectiva todos los desahucios, incluidos algunos de pisos okupados, y también los cortes de suministros.



Según informan a EFE fuentes de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, la propuesta, que ya se ha formulado en el seno del Ejecutivo, parte de que en las últimas semanas se están ejecutando desahucios y que a juicio de Unidas Podemos no se puede pedir a la gente que se quede en casa por una alerta sanitaria y al mismo tiempo dejar a familias en la calle.



La iniciativa, que ya avanzó parcialmente este martes el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, consiste en que "se prohíban todos los desahucios por impago de hipotecas" sin alternativa habitacional. Por el momento, están suspendidos hasta el 31 de enero los que afectan a personas en situación de vulnerabilidad.



Del mismo modo, Unidas Podemos propone prohibir los desahucios por impago del alquiler o por fin del contrato del alquiler, excepto cuando el dueño del piso sea una persona en situación vulnerable.



Y también quiere evitar los desahucios de aquellas familias precarias que no tengan alternativa habitacional "cuando vivan en pisos de grandes tenedores de vivienda como fondos o bancos".



La propuesta de la Vicepresidencia de Iglesias es además que se prohíban todos los cortes de todos los suministros. "Tampoco tiene sentido pedirle a la gente que se lave las manos permanentemente y que se estén produciendo cortes de suministros", argumentan desde el departamento de Iglesias.



Y añaden: "Pensamos que en pleno estado de alarma que implica un toque de queda, y los sucesivos confinamientos parciales que se están decretando por parte de las comunidades autónomas, no tiene sentido pedirle a la gente al mismo tiempo que se quede en casa y ejecutar desahucios".