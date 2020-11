"Todo lo tapan con el puto coronavirus y están dejando morir a la gente"

Un juez de guardia investiga la muerte de un niño de 8 años tras pasar cinco veces por Urgencias del hospital de Elda (Alicante), según han confirmado a Efe fuentes de la Conselleria de Sanidad Universal de la Generalitat Valenciana.



Según fuentes conocedoras del caso, se han abierto diligencias judiciales tras solicitar la familia que se hiciera la autopsia del pequeño.



Sanidad ha señalado, por su parte, que ha entregado a la familia toda la información que ha solicitado y ha añadido que aún no le consta que ésta haya interpuesto ninguna denuncia.



La abuela del menor Marta Gonzálvez, que tiene la patria potestad del niño, al que se refiere en todo momento como su hijo, ha relatado en un vídeo colgado en las redes sociales que el pequeño enfermó el pasado día 24 y que lo llevó a Urgencias a un ambulatorio, desde el que lo derivaron al Hospital de Elda.



"Le dieron para cortarle los vómitos" y pese a que estaba "rabiando de dolor del estómago", le dijeron que "no era nada".



El lunes 26, Gonzálvez y el menor regresaron al centro sanitario en dos ocasiones, por la mañana y por la tarde, mientras que el martes también por la tarde porque "el niño no podía más de dolor", pero le dijeron "que no merecía la pena volver al hospital, con todo lo que había allí", en referencia implícita a la covid-19.



En el vídeo, la denunciante ha detallado que a las 7 horas de la madrugada del miércoles 28 el niño falleció ya de nuevo en Urgencias.



"Ni una analítica de sangre le hicieron, ni una ecografía", ha lamentado la abuela del niño, quien cree que en el centro sanitario han tratado de "tapar" lo ocurrido con la excusa del coronavirus aunque en realidad "las urgencias (pediátricas) no están saturadas" porque cuando ella estuvo allí con el pequeño "estábamos mi hijo y yo solos".