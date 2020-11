Cuatro detenidos y un policía herido en otra noche de disturbios en Santander

Cuatro jóvenes fueron detenidos y un agente resultó herido leve anoche en nuevos disturbios en Santander, donde 50 personas acudieron a la plaza del Ayuntamiento para concentrarse contra las restricciones por el coronavirus y, ante la fuerte presencia policial, se dispersaron por las calles cercanas y quemaron contenedores y papeleras.



Según ha informado la Jefatura Superior de Cantabria, tres de los jóvenes detenidos, uno de ellos un menor de 15 años, fueron arrestados durante los incidentes, en los que resultó herido el agente.



El cuarto fue detenido por la Policía Local de Santander, tras ser reconocido como uno de los presuntos autores de las agresiones a la policía en los enfrentamientos que se produjeron la noche anterior.



Para este sábado se habían convocado dos concentraciones en la plaza del Ayuntamiento contra las medidas para contener la pandemia de los Gobiernos de España y de Cantabria, cerrada perimetralmente desde la noche del jueves.



La primera estaba prevista a las 18.00 horas pero no llegó a producirse y la segunda, a las 23.00.



Media hora después un grupo de medio centenar de jóvenes acudió a la plaza y, según dice la Jefatura Superior en un comunicado, aunque "los agentes observaron signos evidentes de que se plantearon acometerles, no llegaron a hacerlo y se dispersaron ante la primera muestra de reacción de la policía".



Tras los altercados del día anterior, la policía nacional desplegó, junto a la local, un amplio dispositivo desde primera hora de la tarde en el centro de Santander, en el que participaron como refuerzo agentes antidisturbios del País Vasco.



La Jefatura Superior de Cantabria no descarta nuevas detenciones tras el análisis de las imágenes y los comunicados recopilados en las redes sociales.