El fundador de Ciudadanos Xavier Pericay se da de baja en el partido

El excoordinador de Ciudadanos (Cs) en Baleares y uno de los quince fundadores del partido, Xavier Pericay, se ha dado este sábado de baja del partido.



"Fue bonito mientras duró", ha asegurado Pericay en un tuit en el que ha hecho público el correo electrónico mediante el que ha solicitado la baja al partido naranja.



El mensaje dice: "Por la presente os comunico que a día de hoy, 31 de octubre de 2020, he decidido darme de baja en el partido. Os agradeceré que toméis nota de ello a todos los efectos".



En otro tuit, en respuesta a un mensaje en el que se le pregunta la razón de su decisión, Pericay explica: "pongamos que no tiene mucho sentido seguir militando en un partido en el que ya no se cree".



Pericay dimitió en julio de 2019 como miembro de la dirección nacional. Había sido responsable del área de Educación de la ejecutiva de Cs, líder de esa formación en Baleares y portavoz en el Parlament balear en la pasada legislatura. Había comunicado al partido su decisión de dejar todos cargos orgánicos tras su derrota en las primarias en Baleares para designar candidato a las elecciones autonómicas del 26 de mayo de 2019.