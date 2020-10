La mujer de Bárcenas recoge la orden que le da 10 días para entrar en prisión

Rosalía Iglesias, la mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, ha acudido este viernes a la Audiencia Nacional para recoger la resolución que le da un plazo de diez días para entrar en prisión y cumplir la condena de 12 años y 11 meses que le impuso este tribunal por la primera época de la trama Gürtel.



Iglesias solicitó al tribunal que la juzgó un aplazamiento de su entrada en prisión por motivos médicos, si bien, en caso de denegarlo, pedía al mismo tiempo el ingreso voluntario.



Sin embargo, la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional consideró que no existe impedimento alguno para seguir tratamiento de rehabilitación en el centro penitenciario y le dio diez días para que ingresase voluntariamente en prisión, una decisión que también adoptó con respecto a otros cinco condenados a penas graves.



El Supremo rebajó ligeramente la condena a Rosalía Iglesias (de 15 años y un mes a 12 años y once meses) en una sentencia donde ratificaba que conocía la procedencia delictiva del dinero de su marido, al igual que el incremento no justificado de su patrimonio.



Consideró que "tenía pleno control y capacidad de gestión sobre las cuentas bancarias de su titularidad, suizas o españolas, a través de las que el matrimonio ocultó su patrimonio y lo hizo circular".



"Observó una conducta claramente activa en orden a cooperar en esta dinámica de defraudación, ocultación y posterior afloramiento del dinero ilícitamente obtenido por su esposo" y su participación "no se limitó a plasmar su firma en cierta documentación", indicaba la resolución.