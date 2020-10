Más de la mitad de España queda confinada y Madrid lo hará en los puentes

Cataluña y Cantabria han acordado este jueves su confinamiento perimetral, con lo que son ya once las comunidades autónomas que han limitado la movilidad a sus territorios, además de Melilla, mientras que la Comunidad de Madrid ha optado por esta medida en los dos puentes que tiene en noviembre.



Son ya unos 28 millones de españoles los que no pueden salir de sus territorios, salvo casos justificados, puesto que Cataluña y Cantabria se suman a Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón, el País Vasco, Navarra, La Rioja y Asturias, donde tampoco es posible entrar.



La Generalitat catalana ha ordenado el confinamiento general durante 15 días, a partir de las 6.00 horas de este viernes, así como el perimetral de los municipios el fin de semana, además de clausurar teatros, cines, actividades deportivas no profesionales y las extraescolares de niños y jóvenes.



En el caso de Cantabria, el cierre será desde esta medianoche hasta el 9 de noviembre y se suspenden las vacaciones escolares previstas la próxima semana, por lo que habrá clases.



Como esbozó ayer, miércoles, su presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, la Comunidad de Madrid pretende confinarse los dos próximos puentes, el de Todos los Santos (1 de noviembre) y el de la Almudena, la patrona de la capital (9 de noviembre), que al caer ambos en domingo, la fiesta se traslada al lunes.



Díaz Ayuso ha pedido de nuevo al Gobierno flexibilizar los confinamientos y aplicarlos sólo a los días "imprescindibles" con medidas "quirúrgicas".



Esta medianoche cierran Castilla La Mancha y Andalucía, mientras que Castilla y León ha decretado el confinamiento a partir de las 14 horas de mañana viernes.



Entre las regiones que por ahora no han decretado el cierre de su perímetro están, además de Baleares y Canarias, Extremadura, Galicia y Comunidad Valenciana, si bien han quedado 'aisladas' por las comunidades vecinas que sí lo han acordado.



Con 18 localidades confinadas, Extremadura no se plantea extenderlo a todo el territorio y la previsión es que sólo lo haga en grandes núcleos de población, lo que el Gobierno regional estudiará mañana.



El comité clínico de la Xunta de Galicia también se reunirá mañana para evaluar la evolución de la pandemia, pero no se contempla el cierre perimetral, ni el domiciliario por municipios, al margen del que ya está en esa situación, como Ourense.



El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, comparece esta tarde para informar si toma nuevas medidas.



Tras su decisión de confinar la región, Castilla y León no descarta ir más allá y ha pedido al Ejecutivo central que habilite herramientas legales para que se pueda decretar el confinamiento en el domicilio si los datos epidemiológicos no mejoran en las próximas dos semanas.



La idea planteada por el Gobierno castellanoleonés pasa por medidas como las aplicadas en Francia o Alemania, donde se ha aplicado un carácter "progresivo" al cierre para que "no sea tan estricto como en marzo" y se preserven actividades esenciales como la continuidad de las clases.



En Asturias, el Gobierno regional ha ampliado el cierre perimetral de Oviedo y Gijón al total de sus términos municipales.



Melilla mantiene el confinamiento perimetral, mientras que Ceuta lo ha circunscrito a los fines de semana.