Cuatro meses de prisión por negarse reiteradamente a llevar la mascarilla

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona ha condenado a 4 meses de prisión, por un delito de desobediencia, a un hombre que el pasado día 24 fue detenido por la Policía Foral por negarse reiteradamente a ponerse una mascarilla.



En la sentencia firme, dictada de conformidad, se relata que, sobre las 10:15 horas, el condenado, A. Z. W., caminaba por el barrio de Ripagaina de Pamplona, sin llevar mascarilla, “cuyo uso es obligatorio en virtud de las medidas sanitarias impuestas, circunstancia observada por una patrulla de la Policía Foral”.



Los agentes se acercaron, le preguntaron por qué no la portaba y le requirieron para que se la pusiera, según se recoge en la resolución en la que se añade que en un primer momento, el acusado les dijo que venía de Portugal y, posteriormente, alegó que tenía asma y un certificado en su país. Además, señaló que no tenía ninguna.



Ante esta última manifestación, los policías le facilitaron una, que el procesado se la guardó en el bolsillo, ante lo que le ordenaron en varias ocasiones que se la pusiera y, debido al caso omiso que hizo, ante su “reiterada negativa” procedieron a su detención.



Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de resistencia o desobediencia a la autoridad. Debido a la conformidad alcanzada en el juzgado de guardia, al condenado se le ha impuesto la pena reducida en un tercio tal y como prevé el Código Penal.



La pena de cuatro meses de prisión impuesta ha sido suspendida a condición de que el reo no delinca en el plazo de dos años