Illa admite las críticas por estar en un acto: "La mejor distancia es no estar"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha admitido este miércoles las críticas por su presencia en un acto multitudinario con motivo del quinto aniversario de un medio de comunicación, en el que ha asegurado que se cumplían con las reglas y distancias pero ha querido remarcar que "la mejor distancia es no estar".



Illa se ha expresado de esta manera al comienzo de su intervención en una interpelación de Ciudadanos en el Congreso, en la que ha dicho que solo estuvo en ese acto en representación institucional "el tiempo estrictamente necesario" para "arropar" a uno de los premiados en el acto de El Español, las Fuerzas Armadas.



Tras la entrega del premio, el ministro ha dicho que se fue y ha dado la razón a los "muchos" ciudadanos que no han entendido su presencia en ese acto en el que había más de un centenar de personas pertenecientes a distintos ámbitos sociales.



"Es verdad que se cumplían las reglas y las distancias pero tienen razón; fíjense que hasta en los actos que se cumplen requisitos, hasta en esos casos, es mejor evitarlos. El camino es tan solo uno, la mejor distancia es no estar, y todos debemos guiarnos por ese camino", ha afirmado Illa.