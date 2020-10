La Fiscalía renuncia a recurrir la absolución del mayor Trapero

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha renunciado a recurrir la absolución del mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero de los delitos de sedición y desobediencia de los que le acusó y por los que pedía para él 10 años de cárcel o inhabilitación y multa, respectivamente.



En una nota de prensa, la Fiscalía, que al inicio del juicio le pedía 11 años de cárcel por un delito de rebelión, ha informado de que ha adoptado esta decisión "tras un estudio sereno, ponderado y riguroso de la sentencia y su voto particular", al entender que las "limitaciones legales que actualmente rigen el recurso de apelación" no harían prosperar el recurso.



Además de Trapero, resultaron absueltos de los mismos delitos, el exdirector de los Mossos Pere Soler, el ex secretario general de Interior César Puig (segundo del exconseller Joaquim Forn, condenado a 10 años y medio por sedición) y la intendente de los Mossos Teresa Laplana por los sucesos ocurridos en Cataluña los días 20 y 21 de septiembre de 2017 y el referéndum del 1-O.