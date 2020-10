Aragonès reivindica ante a Von der Leyen que Cataluña celebre un referéndum

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha trasladado este lunes a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la necesidad de solucionar el conflicto catalán con más democracia y dando voz a la ciudadanía de Cataluña para que decidan su futuro político "libremente", han explicado fuentes de Vicepresidencia a Europa Press.

En la Conferencia de Presidentes autonómicos, que se ha celebrado de manera telemática con la participación de Von der Leyen para abordar los criterios de reparto de los fondos de recuperación europeos, Aragonès ha recordado que él participa en representación de la Generalitat porque el expresidente Quim Torra fue inhabilitado "injustamente" por no retirar en el plazo establecido una pancarta que pedía la libertad de los presos soberanistas y el retorno de los dirigentes independentistas en el extranjero.

Ha defendido que "Cataluña es un país europeo, profundamente comprometido con el proyecto de la UE" y que su aspiración es poder participar en las instituciones europeas con voz propia, como un estado miembro.

"Esta es una aspiración que solo puede resolverse con mayor democracia, como todos los conflictos políticos que se resuelven dentro de la UE. Reiteramos la necesidad de resolver este desafío con más democracia, dando la voz a los ciudadanos de Cataluña para que puedan decibidir libremente su futuro político", ha añadido.

Además, Aragonès ha pedido a Von der Leyen una "política transformadora y expansiva, una política keynesiana" ante el impacto económico de la pandemia, y ha sostenido que debe servir para invertir en futuro y reforzar el estado del bienestar.

FORO DE TERRITORIOS

También ha reclamado que los fondos europeos se gestionen directamente desde los territorios, de manera que la Generalitat pueda gestionar la parte de estos fondos que le corresponde: "Tenemos mucha experiencia acumulada, tenemos las competencias y sobre todo tenemos la capacidad, la fuerza y la energía para implementar proyectos realmente transformadores".

Aragonès ha subrayado que el Govern participa en la Conferencia de Presidentes "con los deberes hechos", y ha insistido en la necesidad de que los territorios tengan voz y participación directa en los fondos europeos, y para hacerlo ha planteado crear un foro permanente de territorios para trabajar conjuntamente con la Comisión Europea.

Asimismo, ha dicho que para que el plan Next Generation UE sea eficiente es necesario que las pequeñas y medianas empresas se puedan beneficiar directamente de él, y ha reiterado que no se puede renunciar a ni un solo euro: "El reto es tan grande que no podemos renunciar a ni un solo euro. Se deben utilizar absolutamente todos los 140.000 millones".

Por último, el vicepresidente del Govern ha alertado de la situación "extremandamente compleja" de la segunda ola en Europa, y ha apuntado que los fondos del plan Next Generation UE se deben complementar con un plan de rescate económico para acompañar a todos los trabajadores, a todas las empresas y a todas las familias afectadas por la crisis económica provocada por el coronavirus.