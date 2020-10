Cuca Gamarra: "No se puede legislar a golpe de estado de alarma"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha dicho este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no se puede legislar a golpe de estado de alarma" y le ha exigido que "comience a legislar y a trabajar" para luchar contra la pandemia de la covid-19.



En este sentido se ha pronunciado, en declaraciones a los periodistas, tras conocerse que Sánchez comparece a las 13:00 horas en la Moncloa para hablar de la situación de esta pandemia.



Los españoles, ha dicho, "estamos un poco fatigados de esas largas comparecencias de Sánchez, que solo son para su propio ego, y esperamos que esta sirva de algo y tenga respuestas a los problemas reales de los españoles y que le lleva exigiendo el PP desde hace meses".





En estos momentos, ha añadido, "es necesario que haya unos criterios claros, objetivos, avalados técnicamente y homogéneos para toda España", que es lo que le piden las comunidades autónomas porque "no se puede legislar a golpe de estado de alarma, como hace el señor Sánchez".Además, "España necesita legislación ordinaria para que las comunidades autónomas puedan tener instrumentos para luchar contra la pandemia, que es lo que le estas le están pidiendo desde el pasado mes de mayo" y, desde entonces, "no ha hecho absolutamente nada", ha recalcado Gamarra."No se pueden estar limitando eternamente las libertades individuales y los derechos de los españoles", ha precisado la diputada por La Rioja, quien ha dicho que, por contra, el PP, como "alternativa de Gobierno", ha impulsado "un plan B en el ámbito sanitario y jurídico".Este "plan B", ha recordado, supone aplicar las reformas necesarias en el ámbito legislativo para que las comunidades autónomas puedan adoptar otro tipo de medidas y tengan capacidad para ello, "sin limitar las libertades individuales de los españoles"; y el PP ya lo ha hecho el pasado mes de julio con una proposición de ley, que está calificada."Exigimos a Sánchez que comience a trabajar, a legislar, a asumir su responsabilidad porque él es el máximo responsable de la pandemia que está afrontando España y de estar liderando los peores datos del mundo", ya que "hoy, este país no se merece estar donde está en esta lucha contra la covid-19 por tener un Gobierno que es negligente y que, además, no asume sus responsabilidades".Gamarra, quien ha estado acompañado por todos los parlamentarios nacionales del PP riojano, ha afirmado que España, es "el país con mayor número de contagios y fallecidos en relación a la población y el virus es el mismo. La única diferencia se llama gobierno y es necesario que empiecen a trabajar y a afrontar de una manera seria y responsable lo que es su competencia y su obligación".