Casado rechaza la moción de censura de Vox que "dispara" contra el PP

El presidente del PP, Pablo Casado, ha escenificado su alejamiento de Vox, con un no a la moción y un duro ataque equiparando al partido de Santiago Abascal con el Gobierno de Pedro Sánchez, pero Santiago Abascal no hará peligrar los pactos en Madrid, Andalucía y Murcia, cuyo respaldo ha subrayado.



El líder de la oposición ha cargado duramente contra Abascal, al que ha acusado de suturar las fracturas del "Frankenstein" de Sánchez y le ha dicho que pierda toda esperanza de "suplantar" al PP. Le ha salido el "tiro por la culata" -ha agregado- al disparar "contra el partido que le ha dado trabajo durante 15 años".



El PP no será rehén de Abascal; no es como Vox y ni gusta a ese partido ni la derecha "populista" les gusta a ellos. Tras dos años de "insultos" tampoco quieren parecerse y no porque sean cobardes, sino porque no quieren convertirse en otro "partido del miedo, la ira y la bronca", ha afirmado su líder.





"Hasta aquí hemos llegado", ha recalcado."El PP no va a poner los coros ni la segunda voz al proyecto de ruptura de España ni por la izquierda ni por la derecha, ni al de Sánchez ni al de Vox", ha exclamado el líder de la oposición que lo es, ha resaltado, no por concepción subjetiva sino por aritmética.Para el PP, Vox "es parte del mismo virus" que Sánchez, el de la ruptura. "Política sin complejos, sí, pero con cabeza", ha espetado Casado que ha colocado a Abascal fuera de la realidad, denunciando un "desvarío estrambótico".En contraposición ha reivindicado una "alternativa serena, sensata, moderada, responsable y proeuropea" ante el peor Gobierno en cuarenta años. Cuarenta, ha resaltado circunscribiendo la crítica a la etapa democrática al contrario que Vox.A Sánchez hay que exigirle "en lo que está incómodo, en la política real, en la gestión" y "en la preocupaciones que tiene la gente cuando apaga la luz de la mesilla de noche", ha defendido el presidente del PP, cargando contra las alusiones a "Soros" y al "virus chino".Y ha defendido que será su partido el que saque a España de la crisis porque ya lo ha hecho tras dos recesiones dejadas por el PSOE. El PP seguirá y de Vox quedarán escombros, ha vaticinado.“Decimos no a su moción porque decimos no a Sánchez y a sus socios, los visibles y el que está en la sombra, que es usted”, ha exclamado Casado.A los votantes de Vox les ha dicho que entiende su "desencanto" pero que el "enfado" debe dar paso a "algo constructivo”, tras ser engañados con "bulos" y el "pásalo" lanzados por Vox, robando apoyo al PP en circunscripciones donde no tenía posibilidades, ha afeado.El candidato a la moción de censura se ha sacudido las críticas con palabras gruesas, ha calificado la posición de Casado de "infamia" que le "indigna" y de "gigantesco error" que coloca al PP "en medio de los que pactan con ETA" e incluso ha señalado la vuelta del Casado de la etapa de Mariano Rajoy .Sin embargo, pese un choque con el PP que le ha provocado una molestia visible, Abascal no hará peligrar los pactos autonómicos con los que Vox da respaldo externo a los Gobiernos autonómicos de Madrid, Andalucía y Murcia."Si yo fuera como usted ha dicho hoy aquí, dejarían de gobernar en Madrid, Andalucía y Murcia, pero los andaluces, madrileños y murcianos pueden estar tranquilos respecto de la responsabilidad histórica de Vox", ha exclamado.Entre tanto ataque, el candidato de Vox ha echado de menos agradecimientos: "gracias simplemente por haber facilitado estos gobiernos autonómicos a cambio de cero cargos", ha señalado y ha emplazado a Casado a cumplir los pactos de gobierno en esos territorios.