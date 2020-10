Sánchez reprocha a Vox su única "intención de sembrar odio y discordia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado a Vox y a su líder, Santiago Abascal, haber presentado la moción de censura con la única intención de "sembrar discordia y odio entre los españoles", provocar la "confrontación" y "distraer las energías" que deberían dedicarse a resolver los problemas del país.



En su primera intervención en el debate de la moción de censura presentada por Vox, ha criticado que tras tres horas lo único que se ha escuchado "no va más allá del insulto y la descalificación".



También ha lamentado que "no ha habido ni una propuesta". "Bueno una, cómo tenemos que ir vestidos, luego dirá que no es fascismo, que es estilismo", ha ironizado.

Sánchez ha señalado que la España que Vox defiende y dice representar "aborrece y niega" a la España "diversa" moderna y europeísta que defiende el Ejecutivo.



Y ha advertido a Abascal de que el Gobierno no piensa caer en ninguna de las provocaciones vertidas durante su intervención y la del portavoz del partido en las primeras intervenciones, ni las que pueda seguir intentando mientras dure este debate.