El Gobierno estudiará aplicar el toque de queda con estado de alarma en España

El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que el Gobierno analizará con Madrid y otras comunidades que lo planteen la posible aplicación del toque de queda, que requeriría decretar el estado de alarma, y ha llamado a los ciudadanos a reducir la movilidad y los contactos para contener la pandemia.



Así lo ha dicho Illa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, en la que ha explicado que la puesta en marcha del toque de queda "requiere la implantación del estado de alarma".



Además, el Ministro ha advertido de que "si se diera el caso para aplicarlo, habría que conocer qué grupos estarían dispuestos a apoyarlo en el Congreso para tener la perspectiva de que pueda tener un horizonte de más de 15 días", mientras insistía en que se trata de una medida que "está en evaluación y estudio".





Ha subrayado que "vienen semanas muy duras, viene el invierno y la segunda ola no es ya una amenaza sino una realidad en toda Europa", para recordar que "el virus no viaja solo " y que hay que reducir la movilidad y los contactos "con el esfuerzo y la concienciación de todos más que con medidas legales"."Es importante que todos sepan que hay que estar en guardia y en alerta y no nos podemos relajar" y ha apelado al lavado de manos, al uso de la mascarilla, la ventilación contante de espacios cerrados y el distanciamiento social de dos metros como medidas imprescindibles para combatir los contagios.