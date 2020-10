Euskadi reduce los aforos al 50 % y las reuniones de 10 a 6 personas

Los aforos en ámbitos como la hostelería y en eventos culturales y religiosos se reducirán al 50 % en Euskadi y el cierre en restaurantes y bares se adelantará una hora, hasta a las 00.00, mientras que las agrupaciones no podrán superar las 6 personas.



Estas son algunas de las restricciones que se han adoptado este sábado en una reunión del comité asesor que asiste al lehendakari, Iñigo Urkullu, como director único del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), tras la cual, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, las ha explicado en una comparecencia de prensa. Se recogerán en una orden que se publicará en los próximos días, una vez que reciban la ratificación del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.



El último boletín epidemiológico recoge que 12 municipios vascos, 10 de ellos guipuzcoanos, tienen una tasa acumulada de incidencia en 14 días superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes, y 25 están por encima de los 300, mientras que la tasa global en el conjunto de Euskadi se sitúa en 323,81, superando los 400 (426,6) en Gipuzkoa y por debajo de 300 en Bizkaia (266,96) y en Álava (264,05).





Además, la tasa de positividad crece y alcanza el 7,7 % y los nuevos positivos llegan a los 841 en un día. Estos datos colocan a Euskadi en el nivel 4 de alerta, un estado de "transmisión alta", tal y como se recoge en el plan Bizi Berri II, en el que se contempla la previsión de respuesta institucional a la evolución de la pandemia.Con este escenario, Sagardui ha señalado que "no queda otra que ser más estrictos" con el objetivo de garantizar la seguridad y frenar lo antes posible la expansión del virus. En esta línea se orientan las restricciones acordadas, entre las que no se encuentran por el momento los confinamientos perimetrales de municipios, a pesar de que algunos, como los gipuzcoanos de Azkoitia y Azpeitia tengan una incidencia acumulada superior a los 1.000 casos en 14 días.En este sentido, la consejera no ha descartado que a futuro se tengan que tomar "medidas quirúrgicas" como los confinamientos selectivos, pero ha confiado en que con las anunciados se esté "a tiempo" de frenar este repunte, para lo cual ha instado a los ciudadanos a reducir su vida social tras constatar que se han "en ciento modo de han relajado" los hábitos preventivos.Una vez que se publique la orden correspondiente, los aforos en el interior de bares y restaurantes, no en sus terrazas, se reducirán un 50 %, al igual que en eventos culturales y religiosos. El horario de cierre en hostelería se adelanta una hora, hasta las 00.00, y se prohíbe la actividad en txokos y sociedades.La agrupaciones no pueden sobrepasar las 6 personas, el límite de asistencia a eventos se sitúa en un máximo de 400 participantes en interiores y de 600 en exteriores, los parques, jardines y el uso de los espacios de juegos infantiles deben cerrarse a las 23.00 horas y quedan suspendidas las competiciones de deporte no federado.En cuanto a la situación de los hospitales, la consejera entiende que su capacidad "está muy lejos de alcanzar un índice comprometido", ya que hay 51 personas en las UCI con covid, cuando Euskadi tiene la capacidad de contar con 620 camas en estas unidades.En la reunión también se han adoptado decisiones para reforzar la prevención, con la contratación de 45 rastreadores más, que se sumarían a los 375 actuales, la reducción del tiempo de aislamiento a 10 días en los casos positivos y de cuarentena a los contactos estrechos y la realización desde hoy de pruebas antígenas, más rápidas en su diagnóstico."Cambiar la situación depende de nosotros, está en nuestras manos. Tratemos de posponer las celebraciones a otras circunstancias en las que la pandemia nos permita socializar de manera distinta", ha demandado la consejera, que ha pedido "prudencia y responsabilidad" a los ciudadanos.