Calviño es la ministra mejor valorada e Iglesias figura entre los peores

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, es la única integrante del Gobierno de coalición que aprueba en valoración ciudadana al obtener un 5, lo que la convierte en la mejor valorada del gabinete, a diferencia de Pablo Iglesias, quien se encuentra entre los que peor nota obtienen.



Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este jueves, que desde hace casi un año no pregunta por los ministros, un 3,4 es la puntuación que los ciudadanos dan al vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos.



Es la misma nota que reciben los titulares de Justicia, Juan Carlos Campo; de Universidades, Manuel Castells; y de Agricultura, Luis Planas. Los cuatro forman el grupo de ministros peor valorados.



Esta nota de Iglesias es una décima superior a la que recibe como líder de Unidas Podemos en otra pregunta del barómetro.



Calviño recibe un 5, la puntuación más alta, por encima del 4,7 que obtienen el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la de Defensa, Margarita Robles.



Los ciudadanos reconocen así la gestión de la pandemia del coronavirus que está llevando a cabo el ministro catalán.



La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, es la representante de Unidas Podemos mejor considerada, pues su nota es un 4,6, casi un punto más que la que recibe el de Consumo, Alberto Garzón (3,7), líder de IU. La ministra de Igualdad, Irene Montero, logra un 3,5.



Calviño, Robles, Illa y Díaz consiguen mejor nota que el presidente, Pedro Sánchez, quien en el apartado de líderes que desgrana el CIS alcanza un 4,5.



El ministro de Ciencia, Pedro Duque, está en el 4,4; y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en el 4,3. El titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se queda en el 4.



Ya por debajo de esa nota figuran el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ambos con un 3,9.



José Luis Ábalos (Fomento), Teresa Ribera (vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica), Reyes Maroto (Industria y Turismo) y Arancha González Laya (Asuntos Exteriores) logran un 3,8.



En el 3,7 están Isabel Celaá (Educación), Carolina Darias (Política Territorial) y Garzón; en el 3,5, José Manuel Rodríguez Uribes (Cultura) e Irene Montero.



Estas puntuaciones derivan de una serie de datos que publica el CIS, entre ellos el porcentaje de ciudadanos que afirman no conocer al ministro o ministra por el que se le pregunta.



Campo, de Justicia, no es conocido por el 68,6 por ciento de los encuestados; a Uribes no le conoce un 65,7 y a Darias, un 65,4.

Por el contrario, sólo un 3,4 por ciento de los entrevistados dice no conocer a Iglesias.



El siguiente ministro con un grado de desconocimiento tan bajo es Irene Montero, con un 13,7.