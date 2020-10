Ayuso acusa a Illa de cambiar las reglas para las restricciones y él lo niega

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, de "inventarse un cambio de reglas" para mantener el estado de alarma y las restricciones a la movilidad, algo que ha negado el responsable sanitario, que aspira a una incidencia de 100 o 200 casos de coronavirus por cada cien mil habitantes para tener capacidad de reacción.



En la capital y otros ocho municipios madrileños hay confinamiento perimetral amparado por la entrada en vigor del estado de alarma en la comunidad decretado por el Gobierno el pasado viernes.



Los criterios para aplicar estas medidas son tres: sobrepasar los 500 contagios por 100.000 habitantes, tener más de 10 % de positividad y que la ocupación de las UCI a nivel regional esté por encima del 35%.





Según el informe del Ministerio de Sanidad de este martes, la incidencia acumulada de coronavirus en la Comunidad de Madrid en los últimos 14 días ha bajado hasta los 489,15 casos.El objetivo del Gobierno no es bajar de 500 casos por 100.000 habitantes, sino alcanzar una cifra más baja, en torno a los 100 casos positivos por 100.000 habitantes, que permita un margen de reacción en caso de repunte, según ha explicado el ministro Illa a las autoridades de Madrid en la reunión del Grupo Covid 19, que reúne a las dos administraciones."Mis planteamientos y argumentos son y seguirán siendo de salud pública", declaraba Illa en una comparecencia ante la prensa casi simultánea a la que ofrecía la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien le acusaba entonces de "inventarse un cambio de reglas" para aplicar las restricciones.Ayuso ha lamentado que "sin criterio sanitario alguno" se hayan incrementado las exigencias, algo de lo que -asegura- se ha enterado a través de los medios de comunicación en lugar de por el Grupo Covid-19 formado por miembros de ambas administraciones y que se ha reunido esta tarde.La presidenta regional, que estudia otra vez la posibilidad de acudir a la justicia, ha pedido a Pedro Sánchez "volver al diálogo" para "mejorar" el plan ideado por la Comunidad de Madrid contra el coronavirus, en lugar de mantener el estado de alarma, ya que asegura que funcionará "sin hacer más daño todavía a la economía más importante de España"."Dinamitar el Estado de Derecho con la excusa del bien común es el camino recto a la anarquía y la vuelta de los regímenes autoritarios", ha dicho la presidenta, que ha aprovechado la comparecencia para criticar otros asuntos, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).También son contrarios al estado de alarma otros líderes del PP como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Alemida, que ha acompañado a la presidenta en la rueda de prensa, en la que ha dicho que los madrileños no merecen ser "rehenes de batallas políticas".Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha incidido en esta idea y ha registrado este martes en el Congreso una solicitud reclamando los informes, sanitarios y jurídicos, con los que el Gobierno ha decretado el estado de alarma en la Comunidad de Madrid.Pero el ministro rechaza levantar el estado de alarma: "No se puede estar tranquilos con incidencias de 400". Hay comunidades, ha recordado, como Asturias, que ya preparan medidas drásticas con una incidencia de 175 casos.En su rueda de prensa, Illa ha ha mostrado su preocupación por el retraso de Madrid en la notificación de los casos, en torno a los siete días, algo que se debe al volumen de positivos y no a la negligencia de los responsables técnicos, ha dicho."Por eso hay que valorar los datos con mucha prudencia", ha advertido el ministro, que también ha dicho estar preocupado por el descenso de las pruebas PCR en ese territorio, donde se ha pasado de 154.400 durante la última semana de septiembre, a los 92.000 de la primera de octubre, lo que supone un 40,3 por ciento menos.Ha reconocido que en la Comunidad de Madrid se están haciendo test de antígenos, una prueba que es abre camino porque es mucho sencilla que la PCR, obtiene resultados incluso en 15 minutos sobre la presencia del virus en el momento y es más económica. Madrid ha realizado ya 83.000 test rápidos de antígenos para el cribado de asintomáticos.