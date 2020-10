Robles: "Si queremos ser respetados, no se deben cuestionar las instituciones"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado este lunes que si España quiere ser una democracia consolidada y un país "respetado y respetable" no se pueden poner "permanentemente en cuestión" las instituciones, "y eso vale para la monarquía y para el Poder Judicial".



En una entrevista en la COPE y sobre los pronunciamientos públicos de miembros del Gobierno sobre la monarquía y la judicatura, Robles ha señalado que la posición del Ejecutivo es de "respeto absoluto" a la Constitución y a la monarquía, "impecablemente representada por Felipe VI" y lo demás, ha dicho, son "opiniones personales" que no comparte y "debilitan" al país.



A la pregunta de si sobre este asunto había hablado con Pablo Iglesias, Robles ha dicho que sobre este tema no ha tenido conversación con el vicepresidente segundo y ha insistido en que "las opiniones personales son muy respetables".





En opinión de Robles, el debate sobre las instituciones hacen un flaco favor a la democracia porque son esas instituciones las que "dan solidez y nos hacen más fuertes"."Creo profundamente en la monarquía parlamentaria, en el Poder Judicial formado por jueces independientes", ha dicho la titular de Defensa, que ha subrayado que al igual que no le gusta que "politicen la justicia, tampoco que se trate de judicializar la vida política".Robles ha señalado que el compromiso del Gobierno con el rey es "absoluto y total" y ha subrayado que la monarquía es una "pieza clave en el sistema constitucional, da seguridad y una proyección internacional muy importante"."La monarquía, como España, es de todos", ha remarcado la titular de Defensa que ha asegurado que la monarquía parlamentaria da prestigio, y ha incidido en que España es un país sólido y un "aliado fiable".También en una entrevista que publica este lunes ABC, la ministra insiste en que la monarquía parlamentaria es "esencial" en el pacto constitucional y pide que las "energías de España" se concentren en superar la crisis económica y la pandemia sanitaria.Sobre el Consejo General del Poder Judicial, comenta que está "muy sorprendida" de que el líder del PP, Pablo Casado, alardee de la "no renovación" de este órgano.