"Un navarro tiene doble de posibilidad de infectarse que un madrileño"

El alcalde de Madrid y portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha lamentado este domingo que "siempre se señale a Madrid" cuando otras comunidades, como Navarra, presentan datos peores y ha considerado que "en estos momentos un ciudadano navarro tiene el doble de posibilidades de infectarse accidentalmente que un madrileño".



"¿Qué medidas adopta el Gobierno de la nación hacia Navarra?", se ha preguntado Martínez-Almeida en declaraciones a los medios y ha dicho que con esto no quiere decir que se tenga que aplicar "necesariamente el estado de alarma en Navarra".



Ha puntualizado el regidor que no tiene "nada en contra" de esta comunidad, pero ha pedido que las medidas se apliquen con igualdad y que Madrid no sea objetivo de debate del Gobierno de la nación.





El alcalde ha argumentado que en Madrid "estamos en la misma situación que a finales de agosto y a principios de septiembre", con la "diferencia" de que el pico de contagios de esta segunda ola se produjo "hace dos semanas", por lo que hay que seguir tomando medidas, pero hay que ver "de dónde venimos y a dónde vamos".Durante la intervención del alcalde de Madrid y presidente nacional del PP, la presidenta de Navarra María Chivite ha anunciado más limitaciones al ocio y a las relaciones sociales para toda Navarra a fin de evitar el avance del coronavirus y, aunque de momento no ha planteado restringir la movilidad, sí que lo ha recomendado.