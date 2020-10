Ayuso dice que Sánchez "infunde miedo" para asustar a la gente y someterla

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de tener una estrategia "calculada y medida" de infundir "miedo" para que la gente "esté asustada" y "le pida intervención y control", de manera que quedan "sometidos" y aceptan "de buen grado sus medidas".

En una entrevista publicada este domingo por el diario ABC, Ayuso ha arremetido contra el Gobierno de la nación, que "trabaja para sí mismo y trabaja bajo el miedo", porque "necesita que la gente esté asustada".



Solo así se explica la presidenta madrileña que inicialmente el Ministerio de Sanidad dijera que las medidas que estaba aplicando Madrid -restricciones de movilidad en zonas básicas de salud concretas con alta incidencia de contagios- eran las adecuadas y que "estaba todo muy bien hecho", pero después apostara por cerrar todas las ciudades con más de 100.000 habitantes.



Un cambio de postura del Ministerio que, para Ayuso, se debe a que las medidas tomadas por la Comunidad de Madrid estaban empezando a dar buenos resultados. "Ellos hacen sus cálculos y ven que el plan va a funcionar. Y que si me hubieran ayudado, habría funcionado mucho mejor".



"Al ver que los datos mejoraban, han decidido intervenir Madrid, pero antes lanzando mensajes del miedo y del caos, para trasladar miedo, como hicieron antes, durante el estado de alarma", ha insistido la presidenta, que lamenta que la tendencia "a la baja" que ya se percibe en la Comunidad y que ella atribuye a las medidas del Gobierno regional ahora se la querrá apropiar el gabinete de Pedro Sánchez.



"Tenemos datos que demuestran que en los próximos 15 días la tendencia es directa a la baja. Y sé que Moncloa los tiene también y lo sabe. Moncloa sabe que Madrid está en una situación mucho mejor ahora, y es ahora cuando empiezan a intervenir Madrid y a poner efectivos que me han estado negando durante todos estos días", se queja.



Según Ayuso, "ha habido una farsa sobre Madrid, es una estafa para vender el caos y para justificar la intervención", una "estrategia política perfectamente diseñada", y se ha preguntado que si verdaderamente Madrid estaba tan mal, "¿dónde estaba el Gobierno Central todo este tiempo?".



En este sentido, ha criticado que siempre se diga que Madrid "llega tarde", aunque tome decisiones "correctas". "Si yo he llegado tarde, ¿qué ha hecho el Gobierno de España en estos últimos dos meses? ¿Qué ha hecho el Gobierno de Sánchez desde junio? Si yo llego tarde, ¿dónde ha estado él? Porque hasta que ha llegado Madrid a contagiarse, primero estuvo Aragón, después Cataluña, y varias de las regiones más contagiadas de Europa son españolas", ha reprochado.



La presidenta atribuye la decisión del Gobierno de la nación a la "obsesión" que tiene con la Comunidad de Madrid "desde hace mucho tiempo", igual que la tiene con el Rey o con la Justicia, ha dicho.



Ayuso explica que ella tiene "un plan muy concreto y muy claro para Madrid, que todo el mundo entiende perfectamente, y otros países como Estados Unidos están aplicando de esta manera: detectar a la persona que va contagiando para que se quede en casa, y que sus familiares sepan que puede tener un problema".



"Y mientras tanto, que el resto de los ciudadanos siga adelante. No se trata de confinar al cien por cien de los ciudadanos para que el 1 por ciento contagiado se cure, se trata de detectar al 1 por ciento que va contagiando y que el 99 por ciento salga a la calle a buscarse de vida", zanja.