Álvarez (UGT) lamenta que los ERTE no vayan a cubrir todos los sectores

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que la prórroga de los ERTE "se tiene que cerrar ya" y ha reconocido que, aunque les hubiese gustado que llegasen a todos los sectores, no cree que vaya a ser posible.



En declaraciones en Aragón TV facilitadas este lunes por el sindicato, Álvarez ha reiterado que se deben cerrar ya las nuevas condiciones -el marco actual vence el 30 de septiembre- y en diciembre "volver a analizar la situación (...) para ver la necesidad de seguir prorrogándolos o no".



"Nos hubiera gustado que los ERTE llegasen a todos los sectores, porque muchos están asociados directamente con actividades perjudicadas por la pandemia, pero creo que no va a ser posible", ha apuntado Álvarez poco antes del arranque de una nueva reunión entre Gobierno, patronal y sindicatos para intentar pactar las nuevas condiciones más allá del miércoles.



Precisamente, el alcance de estos nuevos ERTE, así como los esquemas de exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social son los dos principales escollos para poder llevar mañana un nuevo marco acordado al Consejo de Ministros.



Sobre el coste de los ERTE, el líder de UGT ha señalado que España "tiene recursos suficientes, si la pandemia no se eterniza, para hacer frente a estas necesidades".