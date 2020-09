Casado acusa a Sánchez de "cobardía y complicidad" con los que "atacan" al Rey

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que el silencio del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ante los "ataques" al Rey demuestran una "absoluta complicidad y profunda cobardía". Según ha recalcado, lleva tres días "desaparecido" en vez de "dar la cara" y defender al monarca.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Casado ha emplazado a Sánchez a defender públicamente al Rey y la unidad nacional, al tiempo que ha asegurado que aquellos que quieren una república en España deberían llevar al Parlamento una reforma de la Constitución agravada.

Sin embargo, el presidente del PP ha dicho que, conscientes de que no tienen apoyos parlamentarios suficientes para esa reforma constitucional, intentan "hacer atajos" que son "claramente ilegales y cobardes", como "este espectáculo contra el Rey".

NO SE CREE LO QUE DICE SÁNCHEZ

Dicho esto ha criticado duramente que Sánchez esté "desaparecido" y no diga "nada" ante esos "ataques" contra la jefatura del Estado. "Demuestra una absoluta complicidad con esos ataques, ya que no los desmiente, pero también una profunda cobardía porque intenta que su propio electorado no censure lo que está haciendo, que es pactar con aquellos que quieren destruir la unidad nacional", ha enfatizado.

Además ha reconocido que no se cree las palabras de Sánchez asegurando que defiende la monarquía parlamentaria porque "no ha parado de mentir en todo momento". "Lo que dijo en campaña electoral no lo ha cumplido. Prometió hacer una ley para tipificar el referéndum ilegal y ahora lo que hace es indultar a los presos que han dado un golpe", ha afirmado.