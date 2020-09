Abascal pide apoyo para echar al Gobierno "antes de que haga más daño"

El líder de Vox, Santiago Abascal, pide a diputados de todos los partidos que "colaboren" en la moción de censura para "sacar a esta mafia del poder antes de que haga más daño", y aquí alude directamente a la decisión del Gobierno de que el rey no acudiese a Barcelona a la entrega de despachos a jueces.



En su cuenta en Twitter, Abascal publica un mensaje en el que insiste en presentar la moción "antes de que acabe este mes" para echar al Gobierno y que no haga más daño, y aquí el presidente de Vox enlaza su tuit con una información titulada: "La ausencia del rey dispara el choque entre el poder judicial y el Gobierno".



"Nosotros no ponemos condiciones más allá de la urgencia de sacar a esta mafia del poder", insiste el líder de Vox que advierte a los partidos de que "todavía están a tiempo" para sentarse y colaborar.