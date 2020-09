Lesmes: El rey representa el apoyo a los jueces en defensa de la Constitución

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha expresado su "enorme pesar" por la ausencia del rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces, porque su figura es "una expresión de apoyo de la Corona al poder judicial en su defensa de la Constitución".



Lesmes ha defendido que la presencia del rey, que por primera vez no acude este viernes a la ceremonia de entrega de despachos, "va mucho más allá de lo protocolario" y adquiere "una dimensión constitucional y política".



Para el presidente del Tribunal Supremo, la figura del rey constituye una "expresión del apoyo permanente de la Corona al poder judicial en su defensa de la Constitución y de la ley en beneficio de todos los españoles a los que servimos", por lo que ha manifestado su "firme deseo" de que no vuelva a faltar en el acto, "sean cuales sean las circunstancias que lo han motivado".



Ya en las primeras palabras de su discurso, Lesmes ha lamentado que la ausencia del rey "rompe con una tradición de más de 20 años", por el "especial vínculo constitucional de la Corona con el poder judicial" desde la Constitución de Cádiz de 1812.



Tras recalcar que la asistencia del monarca en la entrega de despachos sirve para "resaltar la dignidad" de la función de los jueces, ha recordado que para referirse al poder judicial la Constitución "emplea una fórmula de hondo significado simbólico y constitucional: la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey".



En opinión de Lesmes, "esta breve frase expresa la legitimidad del poder judicial" y revela que la administración de justicia se hace en nombre de "quien simboliza la unidad y permanencia del Estado, conjugándose así, armónicamente, en la fórmula constitucional, las ideas de soberanía y unidad de nuestra nación".



El presidente del Supremo se ha dirigido después a los nuevos jueces, a los que ha recordado que su "misión constitucional" es esencial para la "convivencia pacífica en España: la función de administrar, en nombre del Rey, la justicia que emana del pueblo".



En ese sentido, les ha emplazado a guiarse por "la firmeza y el convencimiento en los valores constitucionales" tras advertirles de que en su carrera se encontrarán con situaciones duras que requerirían "un esfuerzo no solamente profesional sino muchas veces personal".



"Ya os anticipo que no serán pocos los momentos en los que tendréis que afrontar situaciones de soledad, en las que tendréis la sensación de ser los únicos baluartes del Estado de Derecho, en circunstancias adversas, que pondrán a prueba vuestro compromiso con la institución a la que pertenecéis", ha alertado Lesmes.



Según el presidente del CGPJ, en los 40 años de democracia, la justicia española "ha demostrado que es capaz de adaptarse a las situaciones más difíciles y de afrontar los más complicados lances", y "buena prueba de ello es", en su opinión, que las labores judiciales más esenciales se han seguido desarrollando durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus.



En ese sentido, ha agradecido su "valentía y decisión" a los 62 nuevos jueces, convencido de que con su profesión, "esencial para la convivencia de los ciudadanos", van a contribuir a "mejorar España".