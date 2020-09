Madrid no cierra la capital, como pide Sanidad, a la espera de resultados

La Comunidad de Madrid no asume medidas más drásticas, como cerrar al completo la capital como reclama el Ministerio de Sanidad, porque está a la espera de conocer los resultados del confinamiento perimetral de 37 zonas desde el pasado lunes y cuestiona el uso de la incidencia acumulada como el único indicador para adoptar limitaciones.



El viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero, ha asegurado en rueda de prensa que en los últimos cuatro días “no ha pasado nada” que obligue a endurecer aún más las restricciones, tras anunciar que ocho nuevas zonas básicas de salud se unen a las 37 que ya tienen su movilidad restringida, con vecinos que solo pueden salir para acudir al trabajo, al médico o a centros educativos, entre otros motivos.



En la reunión del Grupo COVID-19 mantenida este jueves, el Ministerio de Sanidad les recomendó ampliar las restricciones a toda la ciudad de Madrid y a los municipios con una incidencia de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, como ha anunciado este viernes el ministro Salvador Illa en una rueda de prensa simultánea a la de la Comunidad y que Madrid desconocía.



Sin embargo, a juicio de la Comunidad de Madrid “no ha pasado nada” desde el lunes que les obligue a “cambiar el correlato” y deben seguir su “hoja de ruta” puesto que la mejoría en Madrid no se va a producir “en dos días”, sino que tendrán que analizar cómo va en 15 días o incluso en cuatro semanas. Y “si hay que tomar medidas, Madrid las va a tomar”.



Además, la Comunidad de Madrid reclama criterios homogéneos para todo el Estado: “Hay comunidades con índices de 650 y que yo sepa no se ha producido ninguna recomendación para que se produzca el confinamiento perimetral”, ha señalado Zapatero.



“Madrid está encantada de trabajar con el Gobierno pero lo que Madrid hace lo hace basado en criterios técnicos y con un fin: proteger a los ciudadanos y a los sistemas sanitarios”, ha defendido Zapatero, quien ha señalado que “un espacio de colaboración no debe ser de imposición” y ha recalcado que es médico y que su labor es “proteger al ciudadano”.



En ese sentido, la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, ha criticado que en el plan de respuesta temprana uno de los aspectos que echaron en falta fueron “umbrales” comunes a todos los territorios.



La Comunidad de Madrid considera que además de tener en cuenta la incidencia acumulada es necesario medir la capacidad sanitaria en cada momento ya que el virus no se comporta ahora como en marzo y entonces se detectaba el 20 % de los contagios mientras que ahora el diagnóstico alcanza el 85 % de los casos, según el viceconsejero.



Antonio Zapatero enaborla además el número reproductivo del virus, que ha cifrado en 0,8, señalando que en 1 se considera controlada la transmisión, y ha defendido la necesidad de ser “cautos” para evitar medidas que puedan afectar al sistema “socioeconómico” con consecuencias “casi igual de malas para la salud de los ciudadanos que el propio virus”.



La Comunidad de Madrid no ha adoptado este viernes nuevas restricciones en el conjunto de la región o de la capital y se ha limitado a extender las impuestas el pasado lunes en 37 zonas a otras ocho áreas sanitarias.



Sin embargo, se recomienda a toda la ciudadanía “evitar todo movimiento innecesario”, un consejo que han dado tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y al que se adelantó en agosto el viceconsejero, que este viernes ha recordado las críticas en su contra por este motivo.