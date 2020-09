Iceta dice que sería "un escándalo" que el Gobierno no tramitase los indultos

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado este jueves que el Gobierno "no puede dejar de tramitar una petición de indulto" porque, sino, "estaría prevaricando". "Sería motivo de escándalo que se bloqueara la tramitación de una solicitud a la que tienen derecho todos los ciudadanos", ha añadido.

En una entrevista en 'La hora de la 1', recogida por Europa Press, Iceta se ha mostrado sorprendido por el "lío" provocado a raíz del anuncio del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que explicó desde la tribuna del Congreso de los Diputados que los indultos para los condenados en el juicio del 'procés' comenzarán a tramitarse la próxima semana.

"La verdad me cuesta a veces entenderlo. Imagínese que el ministro de Justicia dijese: 'Uy, como no me cae bien, lo meto en el cajón'. No puede. Y por lo tanto, no digo que no sea noticia, pero no un motivo de escándalo", ha afirmado Iceta.