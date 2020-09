Madrid pide que se considere delito el incumplimiento de cuarentenas

El consejero madrileño de Justicia, Interior y Víctimas y secretario de Justicia del PP, Enrique López, ha instado este miércoles al Gobierno central a introducir en el Código Penal un delito de incumplimiento de cuarentena.

Sería muy importante, como en otros países, que nos armáramos con un delito, aunque fuera leve, con una pena de multa, para aquellas personas que incumplen las cuarentenas

"Sería muy bueno que el Gobierno introdujera en el Código Penal un delito de incumplimiento de las cuarentenas que hemos tenido en todos los Códigos Penales hasta 1995", ha señalado López en declaraciones a Cuatro.



Actualmente, ha explicado, este delito no está tipificado en el Código Penal, por lo que "la Policía tiene que acudir a las leyes administrativas para poder sancionar a estos irresponsables".



"Sería muy importante, como en otros países, que nos armáramos con un delito, aunque fuera leve, con una pena de multa, para aquellas personas que incumplen las cuarentenas", en opinión del consejero.



López se ha referido también a la reunión este miércoles de la Unidad Técnica de apoyo al Grupo Covid-19 formado por el Gobierno central y la Comunidad de Madrid para la gestión de la crisis sanitaria.



En la reunión, según el consejero, se tratarán las peticiones del Ejecutivo madrileño de auxilio o refuerzo policial y la colaboración de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en competencias sanitarias como la realización de test de antígenos y posibles desinfecciones.



Ha situado estas demandas de la Comunidad de Madrid dentro "un marco de normalidad y no de excepcionalidad", ya que la administración madrileña no tiene competencias en materia de seguridad ciudadana y tiene que acudir al Estado para que le ayude a cubrir esa falta de competencias.



"Nunca hemos reclamado Policía autonómica. Nuestra mejor Policía es la Policía Nacional y la Guardia Civil", ha apuntado López.



Para garantizar el cumplimiento de las restricciones a la movilidad en 37 zonas básicas de salud que están en vigor desde el pasado lunes, el Gobierno regional espera el "auxilio" de 222 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que se va a instrumentalizar a través del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, que está activado desde el 12 de marzo.



Los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ayudarán a la Policía Local "no solo en el control de las restricciones y la actividad en esas zonas, sino también en el cumplimiento de las cuarentenas por aquellos ciudadanos que tienen que permanecer en sus domicilios y no pueden salir a la calle, porque es un riesgo", ha explicado el consejero.



El cumplimiento de las cuarentenas se garantizará fundamentalmente "teniendo una base de datos que pueda compartir la Policía sobre las personas que están obligadas a guardar cuarentena en su domicilio, sin dar a conocer ningún dato médico de si es positivo o negativo", ha precisado López.



Ha avanzado que se va a establecer un protocolo para que las Policías puedan actuar con "seguridad y eficacia".