Madrid pide a Sánchez apoyo de militares, policía y médicos extracomunitarios

La Comunidad de Madrid solicitará este jueves al Gobierno, en la reunión del Grupo COVID-19, apoyo logístico militar urgente para, entre otras acciones, la realización de test y labores de desinfección en las áreas con restricciones, así como 222 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil y la contratación de 300 médicos extracomunitarios.



Lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, quien ha pedido la colaboración de los militares en la instalación de carpas, la realización de test y el desarrollo de labores de desinfección en las 37 zonas básicas de salud en las que, desde el pasado lunes, están en vigor restricciones a la movilidad.



Asimismo, la Comunidad de Madrid solicitará 222 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil para que en estas zonas desarrollen tareas de inspección, velen por el cumplimiento de las cuarentenas y, en caso contrario, apliquen sanciones.



Además, el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso pedirá al que preside Pedro Sánchez una reforma exprés de la normativa vigente para incluir en el sistema sanitario madrileño 300 médicos extracomunitarios que fueron contratados durante la primera ola de la pandemia y que ahora no se pueden incorporar por "restricciones estatales".



Aguado ha explicado que la Comunidad de Madrid trasladará formalmente sus peticiones en una reunión extraordinaria del Grupo Covid-19 que tendrá lugar este jueves con el objetivo de que estas medidas estén operativas a partir del próximo lunes, 28 de septiembre, a las cero horas, para garantizar que sean correcta y eficazmente implementadas cuanto antes.



El también portavoz del Ejecutivo regional ha mostrado su deseo de que la administración central acepte estas peticiones y las ponga en funcionamiento, al tiempo que ha destacado que "de la capacidad de reacción del Gobierno de España depende el futuro y la vida de muchas personas".



"No podemos estar en la estrategia partidista, en los rifirrafes, en el juego de ping pong de culpas, sino que necesitamos ponernos a trabajar ya", ha planteado Aguado.



Ha resaltado que esta semana se ha dado "un paso importante" en la colaboración entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid, tras la reunión del lunes entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, pero "no puede quedarse en una fotografía y en una declaración de intenciones", y ha pedido que el Gobierno de España se comprometa ya a implementar estas peticiones.



En el caso de que se decida ampliar las restricciones a otras zonas de la Comunidad de Madrid, se solicitará un aumento de efectivos al Gobierno, ha precisado Aguado.



El vicepresidente madrileño ha detallado que el Grupo COVID-19 tendrá un portavoz, que los viernes comunicará a los medios de comunicación y a los ciudadanos si se amplían o se levantan las restricciones a la movilidad en la región.