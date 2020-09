Iglesias al PP: No volverán a formar parte del Consejo Ministros de este país

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha acusado este miércoles al PP de "condenar" su futuro "a caminar con la ultraderecha" y por eso, y porque esta es una "época nueva" en la que se acabó el bipartidismo y se precisan socios, les ha augurado que "no volverán a forma parte del Consejo de Ministros".



Iglesias ha respondido así en el pleno del Congreso a una pregunta del diputado del PP Teodoro García Egea sobre las decisiones sociales del Gobierno, pregunta que el diputado popular obvió formular en su literalidad para dirigirse a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, a quien le ha preguntado "qué se siente al gobernar con un partido imputado".



En su primera intervención y en un mensaje explícito a Calvo, García Egea le ha recordado que eso de la corrupción "no le es ajeno", en referencia a su pasado como consejera de la Junta de Andalucía "que robó (con los ERES) 700 millones de euros a los andaluces".



García Egea también se ha referido a los socios de Gobierno y ha asegurado que en Podemos "para hacer carrera hay que estar imputado o condenado" y aquí ha citado a Isa Serra, Carlos Sánchez Mato, Juanma del Olmo y Pablo Echenique "que no tiene entre sus 'hobbies' el de pagar impuestos", ha subrayado.



"Cuando a alguien se le condena se le expulsa, en Podemos se les da un cargo", ha insistido.



El diputado del PP también ha sacado a colación a la monarquía y ha reprochado al Gobierno de coalición que trate "mejor a Bildu que al rey".



En concreto, Gacía Egea ha preguntado a Iglesias cómo va a acabar con la monarquía "si intentó acabar con Errejón y ahí le tiene, sentado" en el Congreso.



Ante esta disertación, el vicepresidente segundo ha dicho echar en falta que el diputado del PP obviase la pregunta que según el orden del día se interesaba por saber si las decisiones sociales tomadas por el Gobierno están siendo útiles.



Iglesias, que irónicamente ha dicho sentirse "impresionado" por el "ímpetu" de García Egea con el que "golpea el micrófono", ha recordado al PP que "hasta ustedes" han apoyado las medidas sociales del Gobierno, y ha subrayado que la primera lección de la pandemia es defender lo público "y poner fin a los procesos de privatizaciones que han colocado a la ciudadanía en situación de vulnerabilidad".



Además, ha apelado a la defensa del interés general y ha puesto en valor que el Consejo Europeo haya decidido "pese a su boicot" (el del PP) apostar por una Europa democrática en favor de los derechos sociales.



Ya sobre el tema social, García Egea ha pedido "salvar vidas y empleos, no llegar tarde "también a eso" y ha recordado a Iglesias que si va a hablar de corrupción, tenga en cuenta que "el único que va a tener que ir a un juzgado es usted".