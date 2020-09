PNV: el Gobierno puede lograr una mayoría suficiente para aprobar los PGE

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha considerado que el Gobierno central puede lograr una mayoría suficiente para aprobar los PGE "más fácilmente de lo que se pensaba" y se ha mostrado muy "optimista" de cara a sacar adelante las Cuentas de 2021.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el representante jeltzale ha analizado, entre otras cuestiones, la negociación presupuestaria en el Estado y las afirmaciones realizadas este domingo por la vicelehendakari y secretaria general del PSE, Idoia Mendia, quien apuntó que "las Cuentas vascas dependen del éxito de los PGE".

En este sentido, Esteban ha confiado en que la dirigente socialista se refiriese a que sería bueno una "estabilidad de las instituciones en todas partes", y no se trate por lo tanto de un "tema de supeditación política". No obstante, Esteban ha reconocido ser "muy optimista, hoy por hoy, en ambos ámbitos y que va a haber presupuestos".

En lo que se refiere a las Cuentas del Estado y a las mayorías necesarias para aprobarlas, Esteban ha señalado que el PSOE está "deshojando la margarita" y ya "se han visto movimientos de determinadas fuerzas políticas que antes hubieran dado un no rotundo". "No sé cómo va a evolucionar todo, pero intuyo que se puede lograr una mayoría suficiente mucho más fácilmente de lo que se pensaba", ha añadido.

En esta línea, ha insistido en que para el PNV "lo más lógico" sería lograr una mayoría con los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez para dar así "continuidad a lo que fue el inicio de la legislatura".

Además, ha considerado que, "hoy por hoy, a Cs se le ve muy ambivalente" y, en ocasiones, realiza en el Congreso ataques "posicionados en la línea de PP y Vox".

De este modo, ha reconocido que para el PNV "no sería lo más cómodo" participar en una mayoría junto a Cs, "ya que podría haber el peligro de que pudieran plantearse algunas líneas rojas o límites que no podríamos traspasar".

"Ya se conoce la animadversión que Cs nos tiene y pudiera pretender utilizar los Presupuestos para ir más allá del tema estrictamente económico", ha criticado, para añadir, no obstante, que también tiene "muy claro que debemos intentar entre todos que haya presupuestos para esta legislatura".

Asimismo, ha advertido de que el Gobierno central ya avisó de que "no podría cumplir los plazos", por lo que este mes no presentará el proyecto presupuestario. "Me parece que la ministra Montero tiene el armazón de los PGE preparado, pero no completamente. Las cosas que se pueden estar comentando son más generales que precisas", ha aseverado.

De este modo, ha sostenido que las Cuentas no se podrán aprobar probablemente "antes de fin de año", por lo que durante el mes de enero habría que prolongar las actuales, "en el mejor caso".

"A nosotros lo que nos preocupa es que se hagan unos presupuestos para afrontar la crisis económica y social y que se pongan las bases de un nuevo crecimiento económico. Nos vamos a centrar mucho en el ámbito industrial, que tiene un peso importante en el PIB vasco", ha argumentado, para insistir en que hay "margen para el acuerdo".

Tras defender que en estos momentos "de lo que nos tenemos que preocupar es del problema económico y social", a la hora de negociar las Cuentas, Esteban ha incidido en que un acuerdo presupuestario pondría unas bases para llegar a "futuros acuerdos de otro tipo".

Además, ha valorado que el PNV acude a todas las rondas parlamentarias, ya que las reuniones "pueden ser positivas en muchas ocasiones", aunque "hacer una reunión por hacerla y vender a los medios algo que es cascarón no nos va nada". "Cuando se avanza algo y con profundidad es cuando se hacen reuniones discretas", ha concretado.

EH BILDU

En este contexto, ha afirmado que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, está haciendo "su ronda y su papel" --en referencia al encuentro mantenido con representantes de EH Bildu-- y aunque tiene "todo el derecho del mundo a reunirse, tampoco creo que él tenga las claves presupuestarias".

Esteban, que ha recordado que EH Bildu es "un agente político más", ha sostenido que lo que no le gustaría es que por "este quítate tú para ponerme yo, se perjudique la ciudadanía vasca".

"EH Bildu tiene toda la legitimidad del mundo para negociar con el Gobierno español y si consiguen cosas interesantes para Euskadi pues bienvenido sea. Bienvenidos a las posiciones que algunos hemos defendido durante décadas y ellos las han combatido antidemocráticamente y violentamente durante mucho tiempo", ha denunciado.

En este contexto, ha lamentado que en Euskadi la coalición soberanista busca la confrontación directa con el Gobierno Vasco "pero no es algo a lo que no estemos acostumbrados". "No ha habido nunca posibilidad de llegar a acuerdos y la sensación que da Bildu es querer poner su culo donde está el del PNV", ha criticado.

PANDEMIA

Por último, y cuestionado por la reunión que mantendrán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para analizar el impacto de la pandemia, Esteban ha considerado que "para ellos Madrid es más que una autonomía" y representa "la gran batalla".

"Lo que ocurre allí suele tener trascendencia, pero creo que tampoco el Gobierno español está muy interesado en intervenir en las Comunidades. La gestión de la pandemia ha sido dura para todas las administraciones, incluido el Gobierno español, y ahora creo que está en una actitud de no meterse", ha finalizado.